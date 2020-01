Gerente de futebol do Vitória confirma busca por novo goleiro

O Vitória vai contratar um novo goleiro para o elenco principal, treinado por Geninho. A confirmação foi feita pelo gerente de futebol do clube, Alarcon Pacheco, nesta quinta-feira (30), durante entrevista coletiva na Toca do Leão. O reforço vai ocupar a lacuna aberta após a lesão de Martín Rodríguez. O uruguaio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e desfalcará o Leão de seis a nove meses. A cirurgia deve ser realizada na próxima semana.

"Sim, o Vitória está em busca dessa contratação desde a confirmação da lesão e de que ele precisaria passar pelo procedimento cirúrgico. Foi uma perda que não contávamos para o início de temporada. Jogou praticamente todos os jogos desde que chegou na temporada passada. Estamos buscando, não temos desespero. Temos dois bons goleiros, o Ronaldo e o Lucas (Arcanjo). Esperamos, quando tiver a oportunidade de achar a peça, contratar para fortalecer o elenco", disse Alarcon Pacheco.

Martín Rodríguez se machucou durante o empate sem gols com o Fortaleza, no último dia 25, no Barradão, na estreia da Copa do Nordeste. No ano passado, ele defendeu o Vitória em 28 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e sofreu 29 gols. Diante da equipe cearense, o uruguaio foi substituído por Ronaldo, mais forte candidato a assumir o gol no jogo do próximo sábado (1), contra o Sport, às 16h, na Arena Pernambuco, na segunda rodada do regional.

Revelado na base rubro-negra, Ronaldo tem 23 anos e se profissionalizou em 2018. Ele já defendeu o time profissional do Vitória 41 vezes e sofreu 52 gols. Também prata da casa, Lucas Arcanjo será a opção no banco de reservas. Ele tem 21 anos e três jogos como jogador profissional, um na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e dois no Campeonato Baiano deste ano.

Lucas Arcanjo era o goleiro titular do time de aspirantes que está representando o Vitória no estadual, mas esta semana foi chamado para compor o elenco da equipe principal.