Gerente de hotel é preso em flagrante com pornografia infantojuvenil na Pituba

O gerente comercial de um hotel foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (6), na Pituba, após ser flagrado com uma grande quantidade de pornografia infantojuvenil. A prisão faz parte de mais uma fase da Operação Luz na Infância.

Segundo a Polícia Civil, no imóvel foram apreendidos dois computadores, HDs externos, pen drive, disquetes, CDs e roteadores para serem periciados. Em um dos equipamentos foram achados cerca de 503 gigas de pornografia infantil.

Alvo de mandado de busca e apreensão, o homem foi preso e autuado em flagrante pela posse do material.

Operação

A ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), é realizada em 16 estados e cinco países.

A Delegacia de Combate e Repressão a Crimes Contra Criança e o adolescente (Dercca) cumpre mandados de busca e apreensão em dois bairros da capital baiana e no interior do Estado.

No Brasil, a operação acontece nos Estados do Amazonas, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.