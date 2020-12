Gil, Caetano, Sônia Braga e Mel Lisboa participam de homenagem a Rita Lee

Rita Lee, que completa 73 anos dia 31 de dezembro, será a homenageada da18ª edição do festival #ZiriguidumEmCasa, no YouTube. Ela merece! O evento acontece no dia 26, às 20h. Parte da verba arrecadada será doada ao Instituto Luísa Mell, como foi sugerido pela própria Rita. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Sônia Braga e Mel Lisboa, que gravaram depoimentos falando da relação de amizade com a cantora e compositora, relembram histórias que vivenciaram juntos. Com Gil e Caetano especialmente, Rita Lee tem uma relação desde os tempos do Tropicalismo e dos festivais. Basta lembrar que ela, na época, integrando o grupo Os Mutantes acompanhou Gil em 1967 no Festival da Record na música Domingo no Parque, que ficou em segundo lugar. Claudio Lins, que criou o evento com o jornalista Beto Feitosa, abre a noite da festa e recebe nomes como Fernanda Takai, Duda Brack, Dadi, Sabrina Parlatore, Alvaro Petersen, Dani Coimbra e a Banda Dabreca entre outros.

Milton Nascimento ganha vídeo-concerto: “Pai Grande”

Um dos grandes nomes da MPB, o cantor e compositor Milton Nascimento ganha uma homenagem mais que especial. A Orquestra Sinfônica da USP e CORALUSP apresentam, como evento de fim de ano, o vídeo-concerto Pai Grande – Uma homenagem a Milton Nascimento, que reúne músicas do artista que falam da necessidade de resistência, luta e esperança. Com concepção de Gil Jardim e Eduardo Fernandes, direção musical e arranjos para coro e orquestra de Gil Jardim e produção e direção audiovisual da Tilt Rec, o vídeo é uma realização da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e traz, entre os convidados, a Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM) e os cantores Virgínia Rosa e Tiago Pinheiro. Para assistir, basta acessar o endereço www.youtube.com/watch?v=oFE8qR_oulw.

Canal Art 1 vai transmitir Live de Simone

A cantora Simone fará uma live de Natal nesta sexta-feira (25), que será transmitida no Arte1 (da TV a cabo) e também no canal oficial da Cigarra no YouTube, às 20h. A artista baiana, nascida em Salvador, está comemorando 71 anos nesta sexta-feira. “Meu coração está batendo forte. Este Natal é diferente, difícil pra todos e sinto que precisamos de saúde, mais esperança, amor, humanidade, empatia, solidariedade, diálogo, música, arte e gratidão", comentou a artista, que está entre as grandes cantoras do Brasil. Além disso, Simone comemora os 25 anos do álbum 25 de Dezembro, o maior sucesso comercial de sua carreira. Esta será a 35ª Live de Simone em 2020. O canal do Arte1 no YouTube também vai disponibilizar o conteúdo após a transmissão ao vivo nesta sexta.

Natal em Família com Fernando e Sorocaba

A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba realiza, hoje, o show virtual Natal em Família com Fernando e Sorocaba, que será transmitido a partir das 22h no Youtube da dupla e à meia noite na TV Band.

Tumtumtum

1 O cantor, compositor e dançarino Mc Rene aterrissou em Salvador para gravar seu novo single Rabetão, com a participação da cantora e compositora A Dama do Pagode, expoente do ‘pagodão baiano’.O clima descontraído e de amizade tomou conta de todo estúdio Plus + Produção Musical, no bairro da Armação, onde aconteceu a gravação, o que ajudou muito o trabalho de toda equipe.

2 Toma Vergonha é o nome da nova música e aposta do cantor Rubynho para o Verão 2021. O pagode narra a história de uma mulher “pra frente”, que trocou a faculdade pela balada. A música é uma composição de Rafinha RSQ e Flavinho Kadete, gravada no DVD de Brasília e já disponível em todas as plataformas digitais.

3 Ator, compositor e cantor Bel Nazareno está bombando nas redes sociais como cover de Bell Marques desde que um vídeo mostrando ele cantando numa barraca na estrada que leva a Nazaré das Farinhas foi postado no integram. “Quero trazer alegria e diversão ao público, e me divertindo ao mesmo tempo através de minha fonte de renda”, comentou.