Gil desabafa após treta com Lucas Penteado: 'Meu mundo não é esse'

A fama não é apenas luxo e glamour, e Gil do Vigor está aprendendo isso. Tanto que ele fez um desabafo em suas redes sociais neste sábado (5) após uma treta com Lucas Penteado.

Tudo que eu queria era seguir feliz e me preparar para meu PhD. Todo dia tenho mais certeza que meu mundo não é esse aqui e sim dentro de uma sala de aula estudando. A felicidade não tem preço! Vem setembro, vem logo. — GIL DO VIGOR ???? (@gilnogueiraofc) June 5, 2021

Tudo começou após o economista aparecer como estrela de um comercial de Dia dos Namorados ao lado de Lucas Pentado, com quem teve um breve affair durante o BBB 21.

Seus fãs não gostaram de ver os dois juntos novamente, e ao serem questionados por Gil, afirmaram que Lucas "dizia nas entrevistas que não queria falar sobre você, evitava perguntas, sempre gritou que só faria mutirão pela Juliette, na época do seu cancelamento ele nunca te defendeu, nunca pediu voto para te ajudar".

Gil pareceu bem surpreso com o relato e respondeu um "sério isso?" às mensagens. Após responder outro comentário afirmando que "precisava saber mesmo", ele postou agradecendo seus fãs: "Aqui nao tem pano, vou resolver tudo pessoal! Obrigado por falarem tudo pra mim!". Ele completou: "E eu Sou esse Gil mesmo! Quem gostar e quiser, vai querer e gostar assim mesmo. Comigo não tem meio termo."

Algumas horas mais tarde, Lucas apareceu em suas redes sociais para falar do assunto e escreveu: "É muito fiscal pra pouca resiliência. Até ontem nós éramos vistos como bicho, monstros... Já cheguei a ouvir que eu gostava de homens por não ter Deus no coração, agora tem até juiz de padrão pra decidir quem é e quem não é, affs!!! Esse povo não cansa... O que aconteceu no jogo ficou no jogo! Torci pra @juliette desde o primeiro dia que sai e ela nem era a favorita ainda. Aliás, quase fui cancelado por torcer por ela. Já imaginou uma rede sem ataques, sem buxixo, sem violência e sem cancelamento..Ops, desculpa, sonhei em voz alta. Nas entrevistas questionavam se o beijo era real. Se o beijo era real? Entende o quanto isso é ofensivo, delicado, triste? Usei o Gil? Num país homofóbico, racista e machista, onde me ajudaria num reality um beijo gay? Não esqueçam que estão falando de sentimentos."

O ator também aproveitou para dar RT em alguns vídeos dele falando de Gil em algumas entrevistas depois de sua desistência do programa.