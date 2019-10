Gilberto ameniza momento ruim e pede que Bahia pense jogo a jogo

Foram quatro jogos dentro de casa no segundo turno. Em alguns casos, como foi o jogo do Ceará, o Bahia entrou em campo precisando apenas de seu próprio êxito para ingressar no G6 do Campeonato Brasileiro e ficar mais bonito na briga por uma vaga na Libertadores do próximo ano. No primeiro turno o tricolor venceu todos os quatro primeiros jogos que fez em casa. Corinthians (3x2), Avaí (1x0), Fluminense (3x2) e Grêmio (1x0) renderam 12 pontos para o time de Roger Machado - nem a mudança no mando de campo teve influência, já que o tricolor venceu o time gremista em Pituaçu.

Mas no segundo turno a tônica não se repetiu. Das quatro partidas, o tricolor só venceu o Botafogo (2x0), no primeiro jogo que fez em casa neste turno. Depois disso veio derrota contra o Athletico-PR (1x2) e empate contra o São Paulo (0x0), na Fonte Nova, e a derrota -ainda amarga- contra o Ceará (1x2), de virada, no Pituaçu. Os resultados deixaram a torcida descontente, mas nesta sexta-feira (25) o atacante Gilberto pediu um pouco mais de calma.

Artilheiro do time no ano com 26 gols, 11 deles no Brasileirão, o camisa 9 afirmou que o Bahia precisa levar o Campeonato jogo a jogo porque foi dessa maneira que o time conseguiu chegar até os atuais 41 pontos.

“Mentalmente o time está muito bem. Ninguém conquista o que a gente conquistou no campeonato, com 41 pontos, temos 33 pontos para disputar. Condições reais de chegar a um fato histórico para o clube, que seria a Libertadores”, afirmou Gilberto.

No próximo jogo o Bahia tem uma nova chance de entrar no G6 porque tem um confronto direto contra o Internacional no próximo sábado (26), dentro da Fonte Nova a partir das 19h. Caso vença, o tricolor vai a 44 pontos, superando os 42 somados pelos gaúchos, atual sexto colocado na tabela de classificação.

“O foco sempre é no jogo e na partida seguinte. A gente tem que respeitar o Inter, mas buscar o resultado positivo”, declarou.