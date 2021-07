Gilberto brilha após sair do banco e Bahia bate Chape fora de casa

No frio de Chapecó, o Bahia até ensaiou fazer um jogo morno com a Chapecoense, mas Gilberto saiu do banco colocando fogo e com um gol e uma assistência no segundo tempo ajudou o Esquadrão a vencer a Chape por 2x0, na manhã deste domingo (4), na Arena Condá.

Além de Gilberto, que chegou aos sete gols e lidera a artilharia do Brasileirão, Rodriguinho deixou o dele em Santa Catarina. O triunfo fez o Bahia voltar a pontuar na Série A e quebrou um tabu incômodo. Foi a primeira vez que o tricolor venceu a Chapecoense fora de casa.

Com 14 pontos, o Bahia subiu para a quinta colocação da Série A. Já a Chape segue sem vencer no Brasileirão e é o vice-lanterna do torneio.

O próximo compromisso do Esquadrão será na quarta-feira (7), quando recebe o Juventude, às 18h, no estádio de Pituaçu, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

JOGO MORNO

Com o objetivo de rodar o elenco, Dado Cavalcanti deixou Gilberto e Patrick no banco. Jonas e Thonny Anderson começaram entre os titulares. O duelo na Arena Condá começou morno, com muita movimentação no meio-campo, mas sem grandes chances de gol.

A partir dos 10 minutos a Chape começou a se soltar. O alviverde passou a explorar as bolas cruzadas na área. Em uma delas, Anselmo Ramon ia recebendo livre, mas Luiz Otávio conseguiu fazer o corte.

Mesmo com mais posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, o Bahia tinha muita dificuldade para chegar ao ataque. Tanto que a primeira grande jogada só saiu aos 28 minutos. No lançamento de Daniel, Maycon Douglas desceu pela direita, limpou o marcador e chutou no cantinho. O goleiro João fez a defesa. No rebote, Thaciano não conseguiu concluir.

O Bahia voltou a ter outra chance para abrir o placar aos 36 minutos. Depois do cruzamento de Matheus Bahia, o goleiro João afastou mal. Com o gol aberto, Maycon Douglas não conseguiu dominar e viu a defesa da Chape afastar.

Nos minutos finais da primeira etapa o Esquadrão tentou colocar pressão. Na saída rápida, Daniel descolou bom passe para Maycon Douglas. De cara com o goleiro, o atacante chutou por cima. Logo depois foi a vez de Rodriguinho experimentar de longe e obrigar João a fazer boa defesa.

GIBA NELES

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e a dificuldade para atacar. Na jogada individual, Maycon Douglas saiu fazendo fila, mas dentro da área não conseguiu finalizar e foi desarmado.

Do outro lado a Chape respondeu na mesma medida. Fabinho recebeu livre dentro da área, mas pegou mal na bola e desperdiçou a chance de surpreender o Bahia. Depois foi a vez de Alan Santos mandar de fora da área.

Para tentar melhorar a qualidade do ataque do Bahia, Dado sacou Thonny Anderson e colocou o artilheiro Gilberto em campo. Deu certo. Na primeira participação, o camisa 9 recebeu na entrada da área e mandou uma bomba para abrir o placar, aos 21 minutos.

Nem deu tempo de comemorar o primeiro e Gilberto voltou a mostrar sua importância. Aos 23 minutos, Nino cruzou, o centroavante ajeitou de cabeça e deixou Rodriguinho, livre para, com o gol aberto, apenas escorar e marcar o segundo do Esquadrão.

A vantagem deixou o tranquilo no jogo, mas aos 31 minutos a defesa tricolor vacilou. Na cobrança de falta na área, a bola sobrou para Perroti, que mandou para as redes. Para a sorte do Esquadrão, o VAR entrou em ação e flagrou impedimento na jogada, anulando o gol. O mesmo Perroti voltou a marcar nos acréscimos, mas novo impedimento foi marcado.

Apesar da tentativa da Chapecoense de se lançar ao ataque, o Bahia seguiu firme no jogo. Nos minutos finais, o tricolor teve a chance do terceiro, mas o chute de Thaciano ficou na defesa. Não fez falta. O 2x0 foi suficiente para o tricolor confirmar a vitória e voltar de Chapecó com mais três pontos na bagagem.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense 0x2 Bahia - Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Local: Arena Condá (Chapecó-SC)

Gols: Gilberto, aos 21 minutos e Rodriguinho, aos 23 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Ezequiel (Chapecoense); Thonny Anderson (Bahia)

Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliada por Neuza Ines Back e Leila Naiara Moreira da Cruz (trio de São Paulo)

Chapecoense: João, Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Derlan e Ezequiel (Alan Santos); Lima, Anderson Leite e Ravanelli (Felipe Baxola); Fernandinho, Anselmo Ramon (Perotti) e Kaio Nunes (Fabinho). Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Lucas Araujo), Daniel (Galdezani) e Thaciano; Maycon Douglas (Ruiz), Rodriguinho (Patrick) e Thonny Anderson (Gilberto). Técnico: Dado Cavalcanti.