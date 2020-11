Gilberto chega a 50 gols pelo Bahia e exalta força do elenco

A goleada do Bahia sobre o Melgar, por 4x0, pela Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (5), na Fonte Nova, foi um daqueles jogos em que os tricolores lavaram a alma.

Sem dificuldade, o Esquadrão precisou apenas de 35 minutos para resolver o duelo e despachar os peruanos. Fora isso, o atacante Gilberto conquistou duas marcas importantes durante o jogo.

Com um gol anotado na vitória, o camisa 9 chegou a marca de 50 gols com a camisa do Bahia. Além disso, 'Golberto' segue no topo da artilharia da Copa Sul-Americana, com quatro gols marcados, ao lado de Facundo Barceló, do Emelec, que já foi eliminado do torneio.

Como não gosta de se apegar aos números, o atacante comemorou o bom desempenho que teve na partida e exaltou a força coletiva mostrada pelo Bahia na classificação.

"É importante sempre estar marcando, sou centroavante, e centroavante vive de gols. Mas temos que focar no coletivo. A exibição foi boa, bonita, o time se portou bem e soube tirar uma desvantagem. Temos que focar nesse assunto em si", disse ele.

"Estou feliz em poder estar sempre ajudando o clube e os meus companheiros. Quero seguir fazendo isso por muito tempo", continuou o camisa 9.

No Bahia desde 2018, Gilberto se transformou na principal referência do ataque tricolor nos últimos anos. Na temporada passada ele balançou as redes 29 vezes e fechou o ano entre os principais artilheiros do Brasil.

Em 2020, o centroavante tem alternado os gols com momentos de seca, mas lidera a lista de goleadores do clube, com 12 gols marcados.

Antes de chegar aos 50 gols pelo Bahia, Gilberto já havia conquistado outra marca, a de terceiro maior artilheiro tricolor em Campeonatos Brasileiro, superando os ídolos Marcelo Ramos e Bobô. Ele está atrás apenas de Nonato e Douglas.

O próximo desafio de Gilberto, e do Bahia, será neste domingo (8). Às 18h15, o Esquadrão recebe o Botafogo, na Fonte Nova, em jogo que marca a abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.