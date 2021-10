Gilberto chega aos 80 gols pelo Bahia e iguala Bobô em lista de artilheiros

O empate por 1x1 com o Ceará, na noite desta quarta-feira (27), na Fonte Nova, não era o resultado que os tricolores queriam, mas os jogadores trataram de valorizar o ponto conquistado em um jogo bastante pegado e com clima de rivalidade.

Autor de um golaço pelo tricolor, o atacante Gilberto destacou a importância do time seguir somando pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe atingiu o quinto jogo sem perder e está invicto desde a chegada do técnico Guto Ferreira.

"Queríamos o triunfo hoje e a partida foi difícil. Conseguimos somar pontos, quando não dá pra sair com o triunfo o importante é não perder. Se a gente mantiver esse ritmo, temos tudo para afastar da zona e brigar por outras coisas", disse.

O centroavante teve motivos para comemorar. O gol contra o Ceará foi o de número 80 do camisa 9 pelo Bahia, igualando a marca alcançada por Bobô e se tornando o 17º maior goleador da história do Esquadrão.

De quebra, Gilberto também alcançou Edigar Junio na artilharia da nova Fonte Nova. A dupla divide a liderança do ranking com 27 gols cada.

Fico feliz pela minha marca. Sempre falo que não sou muito ligado aos números, mas quando se atinge uma marca como essa tem que ficar feliz. Estou contente pelo trabalho que vem sendo feito, meus companheiros têm me ajudado muito. Chegando na marca, temos que buscar fazer mais para ajudar o Bahia", completou o atacante.