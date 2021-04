Gilberto e Fiuk dão selinho e pulam nus na piscina do BBB21; veja vídeo

A cachorrada contagiou Fiuk. Após ambos voltarem do paredão do Big Brother Brasil (BBB), ele e Gilberto pularam nus na piscina. Antes do salto, eles ainda deram um selinho de comemoração.

A parte frontal não ficou exposta, pois Gil a escondeu com a mão enquanto o chapéu de Fiuk funcionou como tapa-sexo. O bumbum dos remanescentes, no entanto, ficou à mostra.

A nudez foi uma promessa dos dois caso ficassem no reality da TV Globo no paredão que também envolveu Viih Tube, que terminou eliminada com 96% dos votos.

Após o veredicto lido por Tiago Leifert, os brothers foram ao quarto do líder, tiraram tudo (incluindo o microfone), saíram o cômodo, derem um selinho e se jogaram na piscina mais vigiada do Brasil. Assista:

Promessa cumprida, Gil e Fiuk salvando nosso entretenimento mais uma vez. ???? pic.twitter.com/26GoY0gpEX — • adaptadinho (@adaptadinho) April 26, 2021

"Vai, BBB! Brigadu! Pai, te amo", comemorou Fiuk.

Camilla, Pocah e Juliette estavam no jardim e foram ao delírio com a cena. A funkeira, no entanto, abaixou a cabeça para não assistir à nudez dos brothers.

"Eu não tô vendo isso, não!", gritou Juliette. Camilla caiu na gargalhada ao ver a dupla cumprindo a promessa.

"Meu pinto voou! Que situação", comentou Gil, ainda na piscina.

"Meu Deus do céu, quem juntou Fiuk com esse povo?", perguntou Juliette.