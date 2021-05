Gilberto é o último eliminado do BBB 21 com 50,87% dos votos

Ele chorou, sorriu, se libertou, sofreu, beijou, se entregou, regojizou, vigorizou, viveu e terminou eliminado. Gilberto José Nogueira Júnior, o Gil do Vigor, deixou o Big Brother Brasil (BBB) na noite deste domingo (2).

O economista recebeu 50,87% dos votos, enquanto Camilla de Lucas ficou com 47,65% e Juliette com 1,48%.

Agora Camilla, Fiuk e Juliette farão a grande final do reality show da TV Globo.

"Quanto vale entrar para a história? Quanto vale não ser esquecido jamais? Porque pensando assim, você ganhou seu prêmio. Você se mostrou, você foi aceito, você ensinou muita gente aqui fora a se amar e a se aceitar, você é um exemplo pra todo mundo que um dia venha a se inscrever no Big Brother Brasil. Não venha pelo prêmio, venha para viver o programa e nisso você vai ser pra sempre campeão. Você é um orgulho pra esse reality, é um dos maiores personagens da história do programa, você é indestrutível e tudo já está bem. Volte sempre, Gil do Vigor!", anuncia Tiago Leifert.

O doutorando em Economia ainda se declara, enquanto se dirige para a área externa: "Eu amo Big Brother". Os finalistas celebram o brother e Juliette pede: "Eu quero ver vigor!".