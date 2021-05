Gilberto é vetado pelo DM e será desfalque contra o City Torque

O Bahia terá um desfalque importante para o jogo contra o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira (26), às 19h15, em Pituaçu. Com incômodo na coxa direita, o artilheiro Gilberto foi vetado pelo departamento médico. Thonny Anderson foi o substituto escolhido pelo técnico Dado Cavalcanti e vai compor o ataque ao lado de Rossi e Rodriguinho.

Gilberto completaria 150 jogos pelo Esquadrão diante do time uruguaio. Como ficou fora da partida, a marca foi adiada. Desta forma, caso consiga se recuperar a tempo, o atacante poderá alcançar o feito no próximo sábado (29), quando o Bahia enfrenta o Santos, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Além do artilheiro, o tricolor tem outras duas mudanças em relação ao jogo contra o Independiente, na semana passada. No gol, Mateus Claus receberá nova oportunidade, em momento de má fase de Douglas e com Matheus Teixeira lesionado. Já o zagueiro Juninho foi liberado pelo clube para tratar de assuntos pessoais e será substituído por Luiz Otávio.

O time está escalado com Matheus Claus, Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Thonny Anderson.

Para avançar na Sul-Americana, o Bahia precisa vencer o Montevideo City Torque e torcer por derrota do Independiente, em casa, contra o Guabirá, da Bolívia. A partida também será nesta quarta-feira (26), às 19h15.