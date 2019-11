Gilberto encerra jejum de gols, mas lamenta derrota para o Goiás

Artilheiro do Bahia na temporada com 27 gols, o atacante Gilberto voltou a balançar as redes e encerrou o jejum que já durava 11 jogos. Apesar da felicidade por voltar a marcar, o camisa 9 não teve motivos para comemorar, já que o tricolor saiu de campo derrotado pelo Goiás por 4x3, no estádio Serra Dourada, na tarde deste domingo (24).

Após a partida, Gilberto lamentou mais um tropeço e afirmou que o elenco está muito chateado com a situação.

"Estamos tristes. Eu deixei tudo de mim hoje em campo para buscar esse triunfo, momento de dar um sprint final e conseguir algo grande. Vamos continuar tentando, esse time é guerreiro, não é à toa que em determinado momento nós conseguimos", disse Gilberto.

"Estamos chateados, eu estava já em um estresse elevado, não estava marcando, nós sempre buscamos fazer o melhor pelo torcedor, instituição. Em determinados momentos a gente erra, mas o amor por esse clube a gente mostra em campo, correndo e deixando tudo", continuou ele.

Com 44 pontos, o Bahia caiu para a 10ª colocação do Brasileirão. O tricolor agora volta as atenções para o Atlético-MG, adversário desta quarta-feira (27), às 21h30, na Fonte Nova.