Gilberto relata que esposa tem recebido ameaças de bandidos

Artilheiro do Bahia no Brasileirão, o atacante Gilberto usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para fazer uma denúncia. Gilberto contou que a esposa, Natália Barreto, vem sofrendo ameaças de bandidos. Ela teve o carro e pertences roubados e, após isso, os assaltantes ameaçaram fraudar o nome da vítima.

"Minha esposa foi roubada há um tempo atrás. Roubaram a bolsa dela com documentos e tudo. Os policiais tentaram ajudar para recuperar os documentos, o carro, tudo. Infelizmente não foi possível", afirmou o jogador, ao inicar o relato que mostrou que a situação piorou em seguida.

"Estava tudo certo. Coisa material e documento se tira de novo. Daí o cara começou a ameaçar minha esposa, mandar mensagem querendo dar uma de esperto. E eu acho que chega um momento que é hora de dar um basta e começar a denunciar. Tentaram falar com ela, falaram com ela, eu falei com eles, disse para devolver as coisas e tal. Eles falaram que iriam sujar o nome dela", relatou.

Gilberto mostrou as ameaças feita pelos criminosos (Foto: Reprodução)

Concentrado com o elenco do Bahia para a partida contra o Athletico-PR, nesse sábado (5), às 19h, na Arena Fonte Nova, Gilberto explicou que postou as ameaças para que os bandidos sejam identificados e outras pessoas não caiam em golpes.

"Vou mostrar toda a conversa que tive com eles, alguém deve saber quem é, de quem é esse número, que alguém deve saber quem é para ajudar a polícia a pegar esses caras. Estou concentrado, não posso ajudar minha mulher. Infelizmente, é um momento delicado. Sempre que acontece uma coisa dessas a gente fica triste. O Brasil deveria ser um país mais seguro para todos, mas tem muito vagabundo. Só temos a polícia para recorrer. Agradeço se a polícia puder fazer alguma coisa, porque chega um ponto que coloca em risco a nossa vida. O que os caras estão fazendo é uma p*** sacanagem. Além de roubar as coisas dela, os documentos, estão tentando fraudar o nome dela. Ficaram querendo que eu desativasse o celular dela para que eles pudessem ter acesso ao celular, fazer mais barbaridades ", continuou o camisa 9.