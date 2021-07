Gilberto vive início mais goleador pelo Bahia no Brasileirão

A temporada 2021 tem sido extremamente positiva para o atacante Gilberto. Após o título da Copa do Nordeste, com direito a artilharia e gol na decisão, o camisa 9 mantém o faro apurado e tem batido marcas individuais com a camisa tricolor.

Diante da Chapecoense, no domingo, o centroavante saiu do banco de reservas no segundo tempo para mudar a história do jogo. Marcou o gol que abriu caminho para a vitória e deu passe para Rodriguinho fechar o placar em 2x0.

A vitória na Arena Condá quebrou o tabu histórico do Bahia nunca ter vencido a Chape fora de casa e ressaltou a importância de Gilberto para o time.

Com sete gols marcados em nove jogos, o centroavante é isolado o artilheiro do Brasileirão. Matheus Peixoto, do Juventude, e Edenilson, do Internacional, com cinco cada, aparecem na segunda colocação.

Desde que chegou ao Bahia, em 2018, esse é o início mais goleador de Gilberto no Campeonato Brasileiro, considerando as nove primeiras rodadas que ele disputou pela competição.

Em 2018 foram cinco gols nas primeiras nove partidas. Em 2019, apenas dois no mesmo período. No ano passado, o atacante viveu fase de seca e passou zerado nos dez primeiros confrontos. O gol só saiu no 11º jogo, na vitória por 2x1, sobre o Botafogo.

Por sinal, com o bom início na Série A deste ano, Gilberto se igualou a outros jogadores históricos no clube. De acordo com levantamento feito pela página EC Bahia Números, o último a balançar as redes sete vezes nos nove primeiros jogos foi Charles, em 1990. Antes dele, Bobô e Cláudio Adão conseguiram o mesmo feito no Brasileirão de 1986.

“Gilberto já, há muito tempo, vem mostrando seu potencial para o Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida que é um dos melhores atacantes do Brasil. Hoje é o artilheiro do campeonato”, comentou o técnico Dado Cavalcanti.

O elogio do chefe não é para menos. Nos últimos quatro anos Gilberto só marcou menos gols na Série A do que Gabriel Barbosa. Enquanto o jogador do Bahia balançou as redes 38 vezes, o atacante do Flamengo anotou 57.

Foco no Esquadrão

Além da artilharia do Brasileirão, Gilberto se tornou o maior goleador do Bahia na história da Série A e a cada rodada segue abrindo distância. Agora são 38 gols, dois a mais do que Douglas, segundo colocado.

Nos próximos jogos o atacante pode alcançar outra marca importante. O gol contra a Chapecoense colocou o jogador na segunda colocação entre os maiores artilheiros por clubes do Nordeste na Série A do Brasileirão, empatado com Diego Souza, que também marcou 38 vezes pelo Sport.

Gilberto está a apenas um tento de assumir a liderança, que hoje pertence a Ramon, atacante ídolo do Santa Cruz na década de 1970. Apesar das conquistas individuais, o centroavante tricolor diz que não possui metas específicas e que o principal pensamento é ajudar o Bahia a seguir brigando por títulos e primeiras colocações no Campeonato Brasileiro.

“As minhas metas pessoais não são importantes para mim em si no sentido de colocar à frente do clube. Eu coloco sempre as metas do clube, o Bahia tem uma possibilidade de chegar em um campeonato específico, que é a Copa do Brasil. Temos um jogo extremamente difícil, mas podemos alcançar e vamos lutar. Temos que lutar, nos colocar à disposição para conquistar com o Bahia o que vier pela frente”, afirmou. Na competição citada, o Esquadrão enfrentará o Atlético-MG nas oitavas de final, com jogos nos dias 28 de julho e 4 de agosto.