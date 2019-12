Gírias curiosas e engraçadas do baianês de 1900 e antigamente - Parte 2/2

'A Gíria Baiana' foi lançada quase 20 anos antes do 'Dicionário de Baianês' (Foto de Roberto Abreu com produção de Fernanda Varela e bolsa de Carol Neves/CORREIO)

Semana passada, estive no Velho Mundo pela primeira vez na vida. Um desejo – tal qual Madri e Londres, as cidades visitadas – antiquíssimo! Tenho 35, mas já sonhava com um passeio pela Europa desde que li, por exemplo, ‘Bouvard e Pécuchet’, de Flaubert, no meio da adolescência. Isso faz tanto tempo que mal lembro da história, mas ficou na cabeça a descrição de praças e parques parisienses, por exemplo. Assim também foi quando li Dickens e recriei o submundo londrino, ou Cervantes, que me levou a rolés aleatórios pela Espanha medieval. Imagens pré-registradas na minha caixola que se tornaram, enfim, filmes revelados.

Mas devo explicar que conhecer a Europa, agora, foi um belo acaso. A viagem (a trabalho, quase tudo pago) caiu no meu colo porque a colega de redação que iria cobrir determinada pauta em Madri teve um problema no passaporte. Sobrou pra mim, que bom. Legal cumprir uma resolução de vários anos novos, além de ter conseguido emendar a viagem com uma semana de férias que me restava gozar em 2019.

Hiper supersticioso que sou, esse presente de Natal antecipado pareceu-me um recado sobre a dinâmica do ano: realizar planos antigos. Baianidades, por exemplo, entra nesse bolo. E dentro da própria coluna há um texto que ficou em aberto, mas precisa ser fechado antes de findado este mês doze.

Escrevi no final de julho e prometi concluir, dentro em breve, já naquela época, a outra parte dos vocábulos presentes em ‘A Gíria Baiana’, de Alexandre Passos, que não descobri quem é, mas é o autor do que seria um ‘Dicionário de Baianês’ arcaico. O próprio Nivaldo Lariú ficou surpreso com minha descoberta, feita por acaso em um passeio despretensioso pelo Centro do Rio.

Essa parte da história já foi contada, assim como listados alguns verbetes do livro até a letra D. Agora, trago os destaques do restante da obra, lançada em 1973, com a surpresa de termos relativos à viagem que ganhei. No embalo do finalzinho de férias, consegui “gozar o caldinho” (saber aproveitar as oportunidades para se divertir e atingir o ideal) e provei que “quem acha encaixa”. A propósito, já usou xibio?

E

Embandeirado em arco , loc. Vaidoso. Eufórico.

, loc. Vaidoso. Eufórico. Encalistrado , adj. Zangado. Sem graça. Envergonhado.

, adj. Zangado. Sem graça. Envergonhado. Enquanto Cosme esfrega um olho , loc. Rapidez na resolução de problemas.

, loc. Rapidez na resolução de problemas. Enviado , adj. Assassinado.

, adj. Assassinado. Estabafonético , adj. Furioso.

, adj. Furioso. Estar de bobó, loc. Primeiras manifestações do estado de gravidez. (Mesmo que Estar de esperanças).

F

Facada , s. f. O ato de pedir dinheiro emprestado, por vício.

, s. f. O ato de pedir dinheiro emprestado, por vício. Fazer quarto , loc. Velório.

, loc. Velório. Ficar no caritó , loc. Donzela que não se casa, por muito escolher.

, loc. Donzela que não se casa, por muito escolher. Flor-da-noite, s. f. Pipoca, apregoada depois das 18h, pelos vendedores. “Olhem a flor-da-noite, quentinha!”

G

Gonçalo , s. m. Marido governado pela mulher.

, s. m. Marido governado pela mulher. Gozar um caldinho, loc. O que sabe aproveitar as oportunidades para se divertir e atingir o ideal.

I

Infusado , adj. Sem sorte.

, adj. Sem sorte. Ingleses (Os), s. m. plur. Jovens desocupados, sem iniciativa, vistos, diariamente, disputando peladas.

J

Jato, s. m. Diarreia.

L

Lampas , s. f. Rosto. Cara. “Levou nas lampas, sem reagir”. Sempre no plural.

, s. f. Rosto. Cara. “Levou nas lampas, sem reagir”. Sempre no plural. Legalhé ou Lagalhé, adj. Pessoa que não se impõe.

M

Malandéu , adj. Inferior ao malandro. Cínico, mais se aproxima do marginal.

, adj. Inferior ao malandro. Cínico, mais se aproxima do marginal. Metido a sebo , loc. Arrogante. Presumido. Intrometido.

, loc. Arrogante. Presumido. Intrometido. Morder Santana , loc. Mordeu Santana diz-se da gengiva de quem estraiu o primeiro dente.

, loc. Mordeu Santana diz-se da gengiva de quem estraiu o primeiro dente. Mundobi, s. m. Amendoim.

N

Namoro de caboclo , loc. Namoro de longe, sem declaração.

, loc. Namoro de longe, sem declaração. Não passar camarão na isca , loc. Vencerá quem estiver em condições de reagir às exigências.

, loc. Vencerá quem estiver em condições de reagir às exigências. Nas caldeiras de Pedro Botelho, loc. No inferno.

O

O papagaio começou a voar, loc. Boato.

P

Patati-patatá , s. m. Na exata. Sem falha.

, s. m. Na exata. Sem falha. Patureba , adj. Homem avelhantado e bobo.

, adj. Homem avelhantado e bobo. Peta , s. f. Mentira.

, s. f. Mentira. Porco baé, adj. Pessoa baixinha e gorda.

Q

Quem acha encaixa, loc. Os que sabem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo destino.

R

Roxura, s. f. Dificuldade. Complicação. Delícia, em alguns casos.

S

Saitica , adj. Mulher frívola.

, adj. Mulher frívola. Segurar a cabra para os outros mamarem, loc. Servir a outrem, sabendo que será prejudicado.

T

Tirar uma linha , loc. Observar. Provocar namoro.

, loc. Observar. Provocar namoro. Tocar os ossos, loc. Efusivo aperto de mão.

X