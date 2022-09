Gisele Bündchen foge de Furacão na Flórida e faz viagem de última hora após ameaça

O furacão Ian, que estaria ameaçando se aproximar da Flórida, nos Estados Unidos, fez com que diversas pessoas tomassem atitudes de última hora para proteção própria. Foi o que aconteceu com Gisele Bündchen e Tom Brady.

O casal resolveu sair da cidade de Tampa para Miami, no mesmo estado, segundo fontes do site People. O furacão Ian passou por Cuba e estaria a caminho do estado americano após ganhar força nesta quarta-feira (28), com ventos a 220 km/h.

Além dos filhos do casal, o time de Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers, também estaria saindo da cidade para evitar desastres com os jogadores. O marido da modelo tinha anunciado, em fevereiro, a aposentadoria do futebol americano. No entanto, um mês depois, ele voltou atrás e segue na NFL, liga de futebol americano.