Giuliana Morrone diz que Alexandre Garcia 'está gagá, tipo Regina Duarte'

Parceiros de bancada no Jornal Nacional em diversas oportunidades, Giuliana Morrone e Alexandre Garcia mostravam que, aparentemente, mantinham uma boa amizade. Mas parece que a relação dos dois não é mais a mesma.

Um indício disso é uma conversa que a apresentadora do "Bom Dia Brasil" teve na última sexta-feira (8) , onde chamou o ex-colega de trabalho de "gagá", o comparando a Regina Duarte.

O desabafo foi feito em um dos intervalos do noticiário matinal. Durante cerca de 3 minutos, ela e Gerson Camarotti, comentarista de política do Grupo Globo, teceram comentários não muito elogiosos a dupla, publicamente alinhada ao governo de Jair Bolsonaro.

A Coluna do Leo Dias divulgou o conteúdo completo que viralizou. Durante a conversa, Giuliana Morrone diz que Alexandre Garcia "saiu cagando regra" e que "ganhou uma montoeira" de dinheiro da emissora.

Em dado momento, ela questiona se ele não estaria gagá, "tipo a Regina Duarte". Gerson Camarotti, seu colega no noticiário, pontua que Alexandre estaria faturando "com seguidores radicais".

Veja a transcrição da conversa:

Gerson Camarotti: Agora eles estão chamando a CNN de "CNN lixo".

Giuliana Morrone: Você viu ontem o Alexandre Garcia?

Gerson: Não...

Giuliana: Ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em cassar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou. Achou que era lindo, que tinha que cassar a concessão da Globo.

Gerson: Caramba, não vi isso.

Giuliana: Ontem, ele escreveu assim... Quer ver? Escreveu no Twitter. Escreveu assim: "com Regina Duarte, a CNN que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo".

Gerson: Caramba. O cara trabalhou durante tanto tempo, né?

Giuliana: Que que é isso... A motoeira de dinheiro que esse homem recebeu da Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui! Ele era diretor por anos. Eu sou revoltada, sabia?

Gerson: Ah, não. É chato mesmo. Muito chato.

Giuliana: Porra! Eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser. Tipo a Regina Duarte, né?

Gerson: É. Mas eu acho que ali, sabe o que é, é faturar agora ganhando com os seguidores. Os radicais. Ele tá ganhando dinheiro com isso. YouTube...

Giuliana: Mas ele sempre foi péssimo com isso de dinheiro, sabia? Essas coisinhas que eu faço aí, ele pede muito pouco. A gente ia fazer coisas juntos e eu ficava besta com o tão pouco que ele pedia. Topava qualquer coisa, tipo mestre de cerimônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas... O fato é que a CNN não o chamou. Não o chamou. Ele achava que ia rolar, e tal.

Gerson: É, mas não se pode cuspir no prato em que comeu. E que comeu por tanto tempo.

Giuliana: Ainda mais uma pessoa dessas, que praticamente cozinhou.