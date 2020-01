Glamour Garcia acusa ex-marido de espancá-la: 'só queria uma nova lua de mel'

A atriz Glamour Garcia acusou o ex-namorado, o produtor de eventos Gustavo Dagnese, de agressão. Em uma série de stories publicados no Instagram neste sábado (11), a atriz explicou que a agressão foi motivada por ela ter escolhido usar vestido em vez de biquíni e também porque ela arrebentou um colar de miçangas, de cunho religioso, do produtor de eventos.

“Eu só tentei me defender. Acabei de ser espancada de novo. Era só uma lua de mel nova que eu queria, por que você me bateu? Era a décima tentativa”, relatou a atriz em uma série de vídeos publicados no Instagram no início da tarde.

A décima tentativa a que ela se refere é em relação ao número de vezes que os dois reataram. Ao F5, a assessoria da artista defendeu o relacionamento dos dois como abusivo. "Não foi a primeira vez, ela só não largou dele porque gostava", disse Beatriz Merched, que afirmou já ter presenciado cena de agressão envolvendo Dagnese e Garcia.

Dagnese, por sua vez, também utilizou o Instagram para falar sobre o assunto.Em seus stories, publicou conversas entre os dois nas quais Garcia se mostra arrependida e pede por reconciliação.

"Tudo que eu quero é você, mais nada. Mas te perdi. Que arrependimento. Me dê essa chance, Gu, por favor", diz a mensagem. O produtor de eventos também revelou que tem um vídeo que mostra Garcia o agredindo. Nas imagens publicadas ele diz que não vai "hesitar em postar seu vídeo me agredindo para me defender".

A atriz declarou que iria fazer uma queixa formal na delegacia. A denúncia foi feita neste domingo (12), e ela recebeu medida protetiva de urgência. De acordo com sua assessoria, o produtor de eventos não poderá se aproximar dela por menos de dez metros.

Glamour Garcia venceu o “Troféu Domingão - Melhores do Ano” como atriz revelação em dezembro de 2019 por sua atuação na novela A Dona do Pedaço. A atriz transexual falou sobre representatividade após vencer o prêmio. “Contempla toda minha trajetória, que é complexa, difícil, foram tantos pesadelos... É muito mais que um momento de superação (...) Que todos se sintam representados por mim. Querendo ou não, faço parte da história da TV brasileira”.