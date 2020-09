Glicério Lemos, Cônsul Honorário da Guatemala em Salvador, recebe honraria em Brasília

Foto: Reprodução

O empresário do turismo Glicério Lemos, ex-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Seção Bahia (ABIH-BA), recebeu, em Brasília, no Distrito Federal (DF), as credenciais de Cônsul Honorário da Guatemala em Salvador. A cerimônia e ato oficial, na qual Lemos prestou juramento ao assumir o cargo em na Embaixada da Guatemala no Brasil, contou com a presença do Embaixador Pedro Amado Valle.

Em Brasília, Glicério Lemos e a esposa, Eliana Calazans, foram recepcionados pela Dra. Selma Foligne Garnier e pelo Almirante de Esquadra Almir Garnier, Secretário Geral do Ministério da Defesa da República do Brasil e ex- Comandante do II Distrito Naval. Na ocasião, Selma e Garmier felicitaram ao casal pela honrosa distinção nacional. Na oportunidade, Glicerio e Eliana parabenizaram Garnier pelo seu aniversario de 60 anos, na última terça-feira.

