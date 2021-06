Globo antecipa saída de Faustão e Leifert comanda Domingão

A Globo anunciou nesta quinta-feira (17) que o apresentador Fausto Silva não faz mais parte da emissora. Ele deixa a Globo após mais de três décadas. Tiago Leifert vai assumir o comando do Domingão enquanto o novo projeto do horário, que será comandado por Luciano Huck, não fica pronto.

"O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato", diz o informe da emissora.

Faustão não apresentou o programa no último domingo, por conta de uma internação por infecção urinária, quando já foi substituído por Leifert, que seguirá à frente da atração. O apresentador, portanto, não deve se despedir no ar dos telespectadores.

No dia 25 de janeiro, a Globo havia confirmado que Faustão deixaria a emissora em dezembro. A ideia inicial era encerrar o programa no dia 26, com uma edição especial do Troféu Mario Lago, segundo o colunista Flavio Ricco. Depois, Faustão confirmou que assinou contrato por cinco anos com a Band, emissora em que começou a fazer sucesso na carreira na TV. "Já estreio meu novo programa em janeiro", disse.

Após 33 anos, Faustão decidiu deixar a Globo pois não aceitou a proposta de sair da grade dos domingos para ter um programa às quintas-feiras. “Seis meses antes de assinar com a Globo, avisei a Band da minha saída. Agora a mesma coisa. Cumpro meu contrato até dezembro", afirmou o apresentador na ocasião.