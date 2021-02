Globo anuncia volta de 'No Limite' com ex-participantes do BBB

O reality show No Limite está voltando. A informação foi anunciada nesta quinta-feira (25) pela Rede Globo, através das redes sociais. A principal novidade sobre a atração é que só farão parte dela ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB).

"Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality... Vem aí mais uma edição de No Limite! Um programa que une resistência e ex-BBBs", escreveu a Globo pelas redes sociais.

Diretor do núcleo que cuidará do programa, J.B. Oliveira, o Boninho, já está perguntando ao público quem deve pintar no programa. "No Limite. Qual ex-BBB você quer ver? Ainda não escolhemos ninguém!!", comentou no Twitter.

O programa é baseado em 'Survivor', da rede americana CBS, e estreou no Brasil em 2000. Apresentado inicialmente por Zeca Camargo, a atração foi o primeiro reality show a ser produzido na televisão brasileira e venceu o prêmio de Melhor Programa de Televisão, pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em seu ano de estreia.

Nas edições anteriores, os participantes eram divididos em duas tribos e recebiam utensílios básicos para sobreviver durante confinamento em situações extremas, como provas de resistência física e psicológica.

'No Limite' teve quatro edições: uma em 2000, duas em 2001 e a última, lançada em 2009. Em 2021, a especulação é que o programa será apresentado por Marcos Mion, que estava no comando do reality 'A Fazenda', da Record TV.