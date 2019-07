Globo convocará William Bonner para renegociar salário de R$ 650 mil

O departamento de jornalismo da TV Globo convocará William Bonner para renegociar seu vínculo empregatício com a emissora. De acordo com a coluna NaTelinha, do portal UOL, depois de mudar os contratos de vários funcionários, o próximo será o âncora e editor-chefe do Jornal Nacional.

Bonner está há 33 anos na TV Globo e ganha em torno de R$ 650 mil. É o maior salário entre os jornalistas da emissora, segundo o portal.

A Globo tem feito a transição de funcionário que são PJ (Pessoa Jurídica) para a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho - carteira assinada).

A mudança de PJ para CLT inclui um corte de 40%, em média, nos salários de repórteres e âncoras da casa.