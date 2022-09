Globo exibe trecho do Jornal da Record e confunde telespectadores

Uma confusão fez com que a TV Globo exibisse um trecho do Jornal da Record na noite da quinta-feira (22), durante o horário do Jornal Nacional, em Florianópolis, em Santa Catarina.

Enquanto Renata Vasconcellos apresentava os destaques do principal programa jornalístico da emissora, um trecho do concorrente começou a passar. Um vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais e mostra uma chamada para o horário político e depois o trecho final do Jornal da Record.

Segundo o site HugoGloss, um perfil especializado em TV explicou que pode ter acontecido uma confusão por conta da transmissão do horário eleitoral. Em Santa Catarina, o programa eleitoral está sendo transmitido pela NDTV Record, afiliada local da Record. A afiliada da Globo precisa sintonizar o outro canal para fazer a exibição do horário político lá. Nesse processo, a transmissão ontem pode ter começado antes da hora certa, pegando um trecho do Jornal da Record.

Os usuários do Twitter brincaram com o episódio. "O número 1 relâmpago da Record", disse um. "Bem que fui olhar a TV hoje e o ícone da Record estava no lugar do ícone da Globo".