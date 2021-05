Globo informa que não deve manter Juliette na emissora

Na noite desta quarta-feira (12) surgiu a notícia de que Juliette seria a nova apresentadora do 'É de Casa'. No entanto, um dia depois, a Globo enviou uma nota ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, negando que o contrato da campeã do BBB 21 foi renovado com a emissora.

“O contrato de Juliette Freire não foi renovado e não procede a informação de que ela será apresentadora do É de Casa", informou a Rede Globo em nota.

Dois participantes desta edição, por outro lado, deram as caras em outros programas da Globo: Arcrebiano, que faz parte do cast de 'No Limite', e Gil do Vigor, que já assinou para ser repórter do Encontro com Fátima Bernardes.

Documentário

Na informação dada por Nelson Rubens, colunista do TV Fama, também aparecia um suposto documentário detalhando a vida da artista, algo similiar ao feito com Karol Conká.

Sobre essa produção, que iria ao ar pelo GloboPlay, a emissora não se manifestou.