Globo já tem plano para retomar gravações de séries e novelas

A Globo está pensando em formas de retomar as gravações de séries e novelas em seus estúdios, no Rio de Janeiro. E, segundo a emissora, já foram criados protocolos de segurança para que as atividades sejam retomadas. Porém, nada ainda de comemorar a volta de sua atração favorita: ainda não há data para que os atores retornem aos seus trabalhos.

De acordo com Ricardo Waddington, diretor de Produção dos Estúdios Globo, a prioridade agora é viabilizar o ‘como gravar’, preocupando-se com a segurança de toda a equipe. Assim, o 'quando gravar' será definido mais para frente.

"Nossos criadores foram convocados a repensar a forma de escrever e de realizar para lidar com diferentes limitações, que vão impactar tanto a narrativa quanto os recursos de produção. As recomendações de cuidados valem para todas as etapas de produção, da pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras", disse Waddington, em nota.

"Depois de conhecer as práticas adotadas no protocolo desenhado pela Globo, autores e diretores vão se reunir para avaliar a melhor solução para cada obra. As novas orientações também estão sendo apresentadas ao elenco", continuou o diretor de Produção.

A gravação de atrações da Globo está paralisada desde março, com o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Assim, novelas que já estavam em exibição, como Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, tiveram seus trabalhos interrompidos, assim como Nos Tempos do Imperador, que estava prestes a ser lançada e teve estreia adiada indefinidamente.

Com as pausas em gravações de novos episódios, a emissora começou a exibir novelas antigas, como Fina Estampa, Totalmente Demais e Novo Mundo. Malhação: Toda Forma de Amar teve seu final antecipado, sendo substituída pela reprise de Malhação: Viva a Diferença.