Globo nega demissão e veto de participação de Cassia Kis em programas

Após declarações homofóbicas, a TV Globo confirmou ao Estadão que, neste momento, não pretende vetar a participação de Cassia Kis em programas da casa - assim como não tem a intenção de demitir a atriz, no ar na novela das 21h.



Cassia havia dito que relações homossexuais são uma "destruição para a vida humana".



"Então, o que está por trás disso? Destruir a família, sem dúvida nenhuma. Mas destruir a família, só? Não, destruir a vida humana, né, porque o que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho, então como é que a gente vai fazer?", disse em entrevista a Leda Nagle.



A atriz disse também que casais homoafetivos podem adotar crianças, mas que elas são geradas apenas pelo "útero de uma mulher". "Porque quando você tem um casal gay é uma coisa, que eles querem adotar uma criança, e quando não tiver mais? Porque afinal de contas isso ainda é gerado no útero de uma mulher e você ainda precisa de um óvulo e de um espermatozoide sim, pra isso acontecer", falou.



A emissora já se pronunciou sobre essas falas, ressaltando que repudia qualquer tipo de discriminação.



"A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação", afirmou em nota.