Globo pode criar programa para Juliette após BBB 21: 'Algo grande'

Juliette ainda está no Big Brother Brasil 21 (BBB), mas o futuro dela na TV Globo já está sendo debatido. Empolgada com o sucesso da sister, a emissora já pensa em construir uma carreira solo para ela, algo semelhante ao que foi feito para Rafa Kalimann.

“O que se pensa para ela é algo grande. Não existe ainda algo desenhado, mas pode até ser que ela apresente algum reality futuramente”, contou ao Jornal Extra uma pessoa ligada a diretoria da Globo.

A pressão de anunciantes também é forte. Juliette tem uma fila de empresas querendo usá-la como garota propaganda. Um exemplo ocorreu na Páscoa, quando numa ação de uma fábrica de ovos de chocolate foi feita uma promoção que mencionou o nome da paraibana e oferecia um desconto na compra do produto. O estoque foi esgotado em um dia.

Um feito e tanto apontam especialistas que, no entanto, desconfiam do quanto orgânico isso seja. “Nem sempre o engajamento é proporcional a estas milhões de contas. Se hoje, Juliette já é a 303ª pessoa mais seguida no mundo, ainda fica aquém demais quando se fala em fãs engajados. Nesse quesito, ainda ocupa uma posição bastante modesta, com 3 milhões de pessoas na sua frente”, analisa um publicitário.

“De qualquer maneira, não há como negar o fenômeno mercadológico que ela representa. E ninguém é ingênuo de deixar passar essa onda sem surfá-la”, ponderou, em entrevista ao jornal Extra, o especialista.