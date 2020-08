Globo vai exibir Pantera Negra após morte de Chadwick Boseman

A Globo vai exibir o filme Pantera Negra, em Tela Quente, na próxima segunda-feira (31). A exibição ocorre após a morte do ator Chadwick Boseman, protagonista do filme, que morreu aos 43 anos nesta sexta-feira (28).

O anúncio foi feito no perfil do Twitter da emissora neste sábado (29) após um pedido da pesquisadora Winnie Bueno. "Ei, @winniebueno.Pedido anotado com sucesso: a #TelaQuente desta segunda é dele: #PanteraNegra. Wakanda forever!", informou o perfil.

O artista fez todos os filmes da Marvel enquanto lutava contra o câncer. Pantera Negra, filme que ele protagonizou, foi lançado em 2018. Já Vingadores: Guerra Infinita, também saiu no mesmo ano. Em 2019, Boseman apareceu em Vingadores: Ultimato e protagonizou o filme Crime Sem Saída. Já em 2020 o ator foi coadjuvante no filme de guerra Da 5 Bloods.

História

Boseman nasceu e foi criado em Anderson, na Carolina do Sul, filho de Carolyn e Leroy Boseman, ambos afro-americanos. Sua mãe era uma enfermeira e seu pai trabalhava em uma fábrica de têxteis, mantendo um negócio de estofados também. Boseman se formou em T. L. Hanna High School em 1995. Em seu primeiro ano, ele escreveu sua primeira peça, Crossroads, e encenou na escola depois que um colega de classe foi baleado e morto. Ele estudou na Universidade Howard em Washington, D.C., formando-se em 2000 em artes plásticas e direção.

Ele morava no Brooklyn no início de sua carreira, mas mudou-se para Los Angeles em 2008 para prosseguir com a carreira de ator. O ator teve seu primeiro papel de televisão em 2003, em um episódio de Third Watch.

E 'Pantera Negra 2'?

Boseman também tinha presença confirmada na sequência de "Pantera Negra", lançado em 2018. Mas segundo o site "Entertainment Weekly", o longa estava em fase de pré-produção e as filmagens ainda não tinham começado, mesmo que o longa já tenha data de estreia: 6 de maio de 2022.

Nas redes sociais, já há uma campanha de fãs para que outro ator não seja escalado para interpretar o T'Challa vivido por Boseman.