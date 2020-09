Glória e Tarcísio celebram o amor: 'É coisa rara, mas aconteceu com a gente'

“Se hoje celebramos 70 anos da TV brasileira, é graças a 60 anos de trabalho desse casal.” As palavras de Pedro Bial no programa introduzem a presença da dupla de atores mais querida do Brasil. No “Conversa” desta sexta (25), Tarcísio e Glória falaram sobre a linda história de amor entre eles e a dramaturgia.

“2-5499 Ocupado” foi a primeira novela diária, exibida pela TV Excelsior, em 1963. Durante as gravações, os protagonistas iniciaram um romance e, em seguida, se casaram. Mas foi numa peça com Antunes Filho, dois anos antes, que o primeiro beijo aconteceu. Durante um teleteatro na Tupi chamado “Uma Pires Camargo”, o beijo foi em cena.

Desde então, Tarcísio e Glória estão juntos. Da união de 56 anos atrás nasceu, o ator Tarcísio Filho. No programa, os atores falam como foi participar ativamente do começo da televisão e analisam a evolução da tecnologia em todos esses anos de existência. Além disso, o casal revelou o segredo para uma união estável e completa. “Nós somos feitos de certezas”, disse Tarcísio.

“Aqui é assim: eu amo profundamente Tarcísio e tenho a certeza absoluta que Tarcísio ama profundamente a Glória. Eu sei que é uma coisa rara, mas isso aconteceu com a gente, Bial. O amor. E o amor supera tudo, as brigas, as coisas... no fim o amor é muito maior do que tudo.”

O programa é depois do Jornal da Globo.

Tarcísio Meira e Glória Menezes conversam com Pedro Bial (Reprodução/TV Globo)