Glória Maria vai receber título de cidadã baiana

Glória Maria (Foto:Divulgação)

A jornalista Glória Maria deve receber em breve o título de cidadã baiana entregue pela Assembleia Legislativa. A proposta foi apresentada pela deputada estadual Olívia Santana e deve ser aprovada pela Casa. Depois, vai ser só definir a data para a entrega, que irá depender da agenda da global.

"Ela ficou muito feliz quando soube e sinalizou positivamente. Agora é ajustar nossas agendas", diz a deputada. Segundo Olívia, a homenagem ocorre pelo fato de Glória ser uma pioneira na comunicação enquanto mulher negra. "Vivemos o feminismo negro com muita força e pujança. Para que isso acontecesse hoje, mulheres como ela foram fundamentais para furar o bloqueio. Então, propusemos essa homenagem dando a ela o título de cidadã baiana dessa terra que é a cara dela", explica a deputada.

Glória Maria nasceu no Rio de Janeiro e teve passagens destacadas por programas como Jornal Nacional, Jornal Hoje, Fantástico e Globo Repórter. Correspondente especial do Globo Repórter, já rodou o mundo em aventuras por diversos países.





Homenagem

O empresário João Carlos Paes Mendonça esteve, anteontem, em Fortaleza. Por lá, no Restaurante Cabana Del Primo do Shopping RioMar, recebeu o Troféu Martins Soares Moreno, em reconhecimento a sua notável contribuição para o fomento e valorização do comércio e do turismo de Portugal. Para quem não sabe, João Carlos possui um apartamento em Lisboa e a Quinta Maria Izabel, na região do Douro.





Traudi Guida abre loja em Salvador

A empresária Traudi Guida, fundadora da grife brasileira Le Lis Blanc, tem a expertise de quem sabe das coisas. A sua SouQ, espécie de tenda das Arábias em que cabe tudo – décor, acessórios, papelaria, roupas – vai abrir mais uma loja, dessa vez no Salvador Shopping, na capital baiana.

A inauguração, que deve acontecer nas próximas semanas, faz parte do processo de expansão da empresa que está investindo 15 milhões para instalar mais dez unidades em todo o país. Traudi comanda a SouQ ao lado do filho Bento Guida que, em conversa com a coluna, nos revelou a sua expectativa para o desempenho digital: “ Prevemos fechar o ano com 20% do faturamento total provindo do e-commerce, com a expectativa de chegar a 50% nos próximos dois anos”.

No mercado desde 2013, a SouQ tem crescido a um ritmo de 70% ao ano. Com as novas lojas, a rede terá um total de 30 unidades, todas próprias.

Traudi e Bendo Guida (Foto: Divulgação)





Em alta

A revista Casa Vogue de agosto exalta o poder das cores na arquitetura e na decoração, com projetos e reportagens que revelam como elas influenciam no modo em que habitamos a nossa cidade e a nossa casa. Na capa, um incrível apartamento projetado pelo arquiteto baiano David Bastos, que é todo colorido pelos móveis e pelo azul do mar de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Davi Bastos (Foto: Tati Freitas/divulgação)





Encontro fashion

A consultora de moda Anna Libório e a empresária Chris Peleteiro promovem, no próximo dia 21, na loja Novo Projeto, em Salvador, o evento Branding de Moda, que contará com a participação de diversas marcas de roupas e acessórios. Além disso, Anna Libório fará um talk especial sobre as tendências da coleção Primavera /Verão.







Expansão

Os empresários Simón Carrazzone e João Paulo Andrade Lima, donos da Noha Shoes, acabam de dar um passo mais além. A dupla, que já possui lojas da Noha em sete cidades, abriu a primeira unidade na capital baiana – o local escolhido foi o Salvador Shopping. “Estamos muito felizes com essa chegada em Salvador. A busca pela renovação no guarda-roupa masculino faz parte do nosso DNA e, por isso, queremos trazer novidades para os clientes daqui, associadas a um bom atendimento e uma qualidade diferenciada”, nos disse Carrazzone, diretor de produto e sócio da marca. Os dois também possuem outros investimentos, principalmente no Recife, onde são conhecidos como águias no comércio.

João Paulo Andrade Lima e Simón Carrazzone (Divulgação)



Chuva de arroz

Camila, filha de Tita e Agenor Martinelli Braga, e Thiago, herdeiro de Ghislane Antón e Álvaro Alban, se casam no dia 21 de setembro, na Igreja de São Francisco, no Pelourinho. A festa, em seguida, acontecerá no Palácio da Aclamação – tudo a cargo do mago Milton Martinelli.