Gloria Pires conquista prêmio e marido de Cleo comenta: 'Parabéns, vovó'

Gloria Pires, foi até o Instagram para comemorar a conquista do prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado. "Parabéns aos vencedores do 49º Festival de Gramado!", postou ela, que atuou no filme 'A Suspeita', do diretor Pedro Peregrino, em que interpreta uma policial com Alzheimer.

Nos comentários, amigos famosos, como Bárbara Paz e Antonio Calloni, felicitaram Gloria pela conquista, mas o recado que chamou a atenção dos seguidores foi a mensagem escrita por Leandro D'Lucca, marido de Cleo, filha mais velha da atriz. "Parabéns vovó", postou o empresário.

O comentário deixou os seguidores da atriz intrigados. "Vovó???", questionou um. "Leandro, a Cleo está grávida?", perguntou outro.

Na tentativa de decifrar o post, os seguidores alertaram que a atriz tem vários filhos. "A Gloria não tem só a Cleo de filha", escreveu um terceiro. "Só falei porque foi o marido da Cleo que chamou ela de vovó", respondeu um seguidor.

Mãe de Cleo, Antonia, Ana e Bento, Gloria já manifestou a vontade de ser avó, mas afirmou que não falaria mais sobre o assunto para evitar que soasse como pressão.