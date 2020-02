GM confirma volta do Hummer como picape elétrica

Por enquanto, foi divulgada apenas a imagem da grade da picape GMC Hummer EV

(Foto: Divulgação)

Até então tudo era especulação, mas a General Motors confirmou a volta do Hummer. Mas inicialmente não será uma marca, como foi no passado, quando seus modelos eram denominados pela letra H seguida por um número. Dessa vez, o nome Hummer irá batizar uma picape elétrica da GMC, uma das marcas da General Motors, como Buick, Cadillac e Chevrolet.

"A GMC constrói picapes e SUVs premium e de desempenho superior, e o GMC Hummer EV leva isso a novos patamares", afirmou Duncan Aldred, vice-presidente global da Buick e GMC. Os potentes motores a combustão ficaram de lado, mas os propulsores elétricos prometem muita força. A GMC está divulgando que a picape elétrica terá mais de 1.000 cv de potência e que o torque vai ultrapassar 160 kgfm. E, apesar da prometida capacidade off-road para honrar o nome, a Hummer EV vai acelerar de 0 a 100 km/h em somente 3 segundos.

A Hummer era uma marca que produzia utilitários de grande capacidade off-road

(Foto: Divulgação)

O utilitário será produzido em Hamtramck, cidade na região metropolitana de Detroit, em Michigan, nos Estados Unidos. No total, essa fábrica receberá um aporte de mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 8,5 bilhões) para produzir modelos elétricos da GM.A apresentação da picape elétrica será feita ainda este ano e o público poderá conhecê-la no Salão de Detroit, que vai acontecer em junho. Mas as vendas só começam no terceiro trimestre do ano que vem.

A MOTO MAIS CARA

A Ducati vai trazer para o Brasil a Panigale Superleggera V4, moto que será produzida como uma edição limitada de apenas 500 unidades numeradas. Vai custar R$ 700 mil no país, para se ter uma ideia, com mais R$ 2.880 é possível comprar um Chevrolet Camaro SS (R$ 338.990), mais um Ford Mustang GT (R$ 328.900) e um Renault Kwid (R$ 34.990).

Supermoto tem 234 cv de potência

(Foto: Divulgação)

O preço exorbitante é em parte justificado pelos materiais utilizados: o quadro, o subquadro, a balança traseira e rodas são feitas em fibra de carbono. Na configuração racing, com escapamento Akrapovic, o motor de quatro cilindros em V, de 998 cm³, produz 234 cv de potência máxima. Com o equipamento homologado para as ruas são 224 cv. A relação peso/potência é de 1,54 cv/kg, melhor até mesmo do que a versão de Superbike, a Panigale V4R.

VERSÃO ESPECIAL

Prestes a completar quatro anos, a Honda XRE 190 acaba de ganhar uma versão especial baseada no conceito que foi apresentado no Salão das Duas Rodas de 2015. Chamada de XRE 190 ABS SE, de special edition ou versão especial, a moto ganhou uma exclusiva tonalidade prata fosco e grafismos contrastantes em prata fosco e laranja.

Nova versão da XRE 190 tem apelo estético

(Foto: Divulgação)

A mecânica foi mantida com o robusto motor monocilindro que rende 16,4 cv de potência associado ao câmbio de cinco velocidades. A moto tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, mais sete trocas de óleo gratuitas. O preço sugerido é de R$ 14.890, valor que não inclui o frete.

UMA HORA DE EMOÇÃO

A Associação Baiana de Kart (ABK) vai promover neste sábado uma prova única com duração de uma hora. Chamada de Copa Verão, a corrida terá uma largada no estilo clássico de "Le Mans", com karts de um lado da pista e pilotos de outro. Após o sinal verde, os atletas correm para seus carros. Haverá ainda uma parada obrigatória de 7 minutos, prometendo uma diversidade de estratégias e a possibilidade de corridas em duplas.

(Foto: Gabriela Simões/Divulgação)

Com entrada gratuita, a Copa Verão vai acontecer às 10h no Kartódromo Ayrton Senna em Lauro de Freitas, que já recebeu melhorias em sua estrutura de pista e boxes. A prova terá supervisão da Federação Baiana de Automobilismo (FAB).

NAS RUAS DA CAPITAL

Em janeiro, 4.413 veículos novos foram emplacados em Salvador. Os automóveis somaram 3.049 unidades, os comerciais leves (vans e picapes), 407 unidades, as motos, 859, os ônibus, 67, e, os caminhões, 31. Alguns dados interessantes: a Capital emplacou 48,60% dos automóveis do Estado e somente 14,21% das motos.

25 ANOS

O BMW Group irá completar 25 anos de atuação no Brasil este ano e promete o lançamento 25 produtos distintos no país, entre modelos inéditos, séries especiais e versões eletrificadas e híbridas. Entre os confirmados estão o BMW Série 2 Gran Coupé e o Mini John Cooper Works GP.

AUTOS NA QUARTA-FEIRA

