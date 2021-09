GNC: grupo automotivo baiano conta com 33 concessionárias

Representante da BMW na Bahia, em Alagoas e no Ceará, o grupo baiano GNC recebeu na concessionária Haus de Fortaleza a visita de Aksel Krieger, CEO do BMW Group Brasil.

Foi uma cortesia ao GNC pela conquista dos prêmios de melhor concessionária BMW, melhor concessionaria MINI e de melhor representante dessas duas marcas no país em 2020.

Krieger aproveitou para reforçar o compromisso da marca alemã com a eletrificação, que já representa 20% de suas vendas atuais no país. Também garantiu que a empresa vai continuar produzindo no país e confirmou o lançamento de dois modelos elétricos no mercado nacional: i4 e iX.

O baiano Gercino Coelho Filho, presidente do Grupo GNC Aksel Krieger, CEO do BMW Group Brasil, visitou a concessionária Haus O i4 M50 é o primeiro carro elétrico feito pela BMW M O iX une a funcionalidade do X5, o dinamismo do X6 e a aparência expressiva do X7

O Grupo GNC iniciou suas operações em 1991 em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com uma concessionária Chevrolet, a Codisman. 10 anos depois, começou sua expansão para outros estados, começando pelo Ceará.

Atualmente, o grupo baiano atua também em Alagoas, Minas Gerais e Pará. São 33 concessionárias que representam Audi, BMW (automóveis e motocicletas), Chevrolet, Hyundai, Lexus, MINI, Toyota, Volvo e Volkswagen.

A empresa emprega 2.200 pessoas e nos próximos meses terá uma ampliação do negócio com a representação da Caoa Chery, montadora que ganhou elogios de Gercino Coelho Filho, presidente do GNC, que destacou o crescimento da montadora nos últimos três anos. Em agosto, a Caoa Chery alcançou 2,98% de participação nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro.

O executivo baiano afirmou que acredita no crescimento dos carros por assinatura, que em 2022 deve representar um mercado de 160 mil veículos. Desse total, o Gercino mira 7% de participação para o seu grupo, o que representa cerca de 11 mil veículos.

ATUALIZAÇÃO

A linha de SUVs da Jaguar é relativamente nova, surgiu em 2016 com o F-Pace. Atualmente, conta com esse produto, o elétrico I-Pace e o E-Pace, que acaba de ser atualizado.

Três anos depois de chegar ao país, o menor SUV da companhia ganha pequenos ajustes estéticos externamente e boas atualizações internas desde o volante até a central multimídia.

E-Pace: menor SUV da Jaguar ganhou sua primeira atualização

Debaixo do capô, a marca britânica mantém o motor 2 litros turboflex da família Ingenium, que entrega 249 cv e 37,2 kgfm de torque.

O propulsor trabalha em conjunto com transmissão automática de nove velocidades e tração integral. O E-Pace custa a partir de R$ 376.950.

VERSÃO LIMITADA

A Nissan lançou a primeira edição especial para a atual geração da Frontier, a X-Gear. Serão apenas 500 unidades da picape, que manteve a mecânica (com motor turbodiesel e tração 4x4) e apela para uma estética exclusiva.

Baseada na versão intermediária XE e oferecida em três cores (preto, cinza e branco), a X-Gear se destaca pela máscara negra nos faróis, santantônio com detalhes vermelhos, moldura do farol de neblina preta brilhante, adesivos no capô e na tampa traseira e novos frisos laterais nas portas.

Nissan cria versão limitada para a picape Frontier, a X-Gear

Além disso, há rack de teto e estribo lateral. Importada da Argentina, a versão especial chegará às concessionárias em outubro custando R$ 251.990.



PRODUÇÃO EM ASCENSÃO

Em sua primeira declaração como presidente da General Motors para a América do Sul, Santiago Chamorro anunciou que para atender à alta demanda, especialmente dos Chevrolet Onix, Onix Plus e Tracker, as fábricas de São Caetano do Sul (SP) e Gravataí (RS) dobrarão seus volumes ao retomar o segundo turno de produção no dia 27 de setembro e 4 de outubro, respectivamente.

A fabricação do Tracker (foto) e da linha Onix será reforçada com mais um turno de produção

“Nos preparamos para este momento e faremos tudo o que está ao nosso alcance para atender à demanda dos clientes, ao mesmo tempo em que mantemos nosso foco na sustentabilidade do negócio na região”, afirmou o executivo. Colombiano, Chamorro já comandou a GM do Brasil e volta ao país para substiuir o argentino Carlos Zarlenga.



EDIÇÃO ESPECIAL

O caderno AUTOS está completando 12 anos e circula na edição deste final de semana do CORREIO. A capa é um trabalho de Marcus Barbosa, desenhista e cineasta. Amante dos autómoveis desde pequeno, cresceu com as revistas de carro, eternas fontes de inspiração para as suas ilustrações.

O caderno AUTOS circula em edição especial neste final de semana

Estudou cinema na Ufba e já teve seus curtas exibidos em festivais e na televisão. Alguns de seus desenhos já foram publicados por revistas automotivas da França e Espanha.

A edição especial do suplemento automotivo conta com o apoio da Audi, Chevrolet e Ford. Conto com sua leitura.

CARRO DO ANO

Mais uma vez, este colunista será jurado do Carro do Ano, da revista AutoEsporte (Editora Globo). A disputa é dividida em cinco categorias, de picapes até veículos eletrificados. Essa será a 55º edição da principal premiação do setor automotivo no Brasil.

Este colunista será novamente jurado do Carro do Ano, tradicional premiação da revista AutoEsporte

ELÉTRICO DO PAPA

A BMW anunciou a doação de um i3 para o Papa Francisco, mas o elétrico não tem nenhuma preparação especial para líder católico.

O Papa Francisco ganhou um carro elétrico da BMW, o i3

De acordo com o fabricante almão, “o modelo elétrico representa de forma holística o conceito de sustentabilidade com redução no impacto ambiental proposto pela BMW”. No Brasil, o i3 custa a partir de R$ 304.950.