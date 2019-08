GNV tem reajuste de 1,75% este mês na Bahia

O Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energia Alternativa e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia) informa que a Bahiagás reajustou a tabela tarifária do Gás Natural Veicular (GNV) em 1,75%, com vigência desde 1º de agosto.

O reajuste para revendedores foi autorizado pela Agerba (agência estadual que regula os serviços de transporte).

Segundo o presidente do sindicato, Walter Tannus Freitas, é importante que os consumidores, principalmente os taxistas e motoristas de aplicativos, estejam informados da origem dos aumentos de forma transparente.

Em nota, o Sindicombustíveis Bahia afirma que as alterações no preço dos combustíveis são de responsabilidade de cada revendedor.

"O mercado é livre e competitivo, cabendo a cada empresário decidir o valor que irá cobrar. O sindicato não interfere no mercado e respeita a livre concorrência", conclui no comunicado divulgado pela entidade.