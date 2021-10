Goiás x Vitória: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Vitória visita o Goiás neste sábado, (2), pela 28ª rodada da Série B. O Leão precisa urgentemente de uma vitória fora de casa, pois está em 18º lugar com 26 pontos, três a menos do que o Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Goiás vem de três derrotas consecutivas, o que tirou o clube do G4, agora em 5º lugar. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e goianos terá transmissão dos canais SporTV e Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio da Serrinha, em Goiânia; a bola rola a partir das 16h.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu, Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Fellipe Bastos, Diego e Elvis; Dadá Belmonte (Luan Dias), Nicolas e Alef Manga. Técnico: Marcelo Cabo.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Renan Luís (Roberto); João Pedro, Guilherme Rend e Pablo Siles; Bruno Oliveira, Manoel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Arbitragem

Wagner do Nascimento Magalhães apita o jogo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Lilian da Silva Fernandes Bruno (trio do Rio de Janeiro). O árbitro de vídeo (VAR) é Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ).