Goleada para o Figueirense foi a segunda sofrida pelo Vitória na história da Série C

A goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense foi um banho de água fria na nação rubro-negra, mas não foi a primeira amargada pelo Vitória na história da Série C do Brasileiro. O Leão perdeu por placar ainda mais elástico em uma outra oportunidade da competição, só que na edição de 2006, a primeira disputada pela equipe baiana.

Naquele 26 de novembro, o Criciúma se sagrou campeão da terceira divisão após vencer o Vitória por 6x0 no estádio Heriberto Hulse, na penúltima rodada do octogonal final. O rubro-negro era comandado por Mauro Fernandes e no intervalo já estava sendo abatido por 5x0. Leandro Guerreiro, Alex Sandro, Beto (duas vezes) e Fernandinho vazaram as traves defendidas por Emerson.

Além do goleiro, vestiam vermelho e preto jogadores como David Luiz, Apodi, Vanderson, Preto Casagrande, Bida, Leandro Domingues e Marcelo Moreno. Sem poder de reação, ainda viram Zé Carlos ampliar no segundo tempo. À época, o campeonato tinha outra fórmula de disputa e o Vitória tinha entrado em campo apenas para cumprir tabela. Passou vexame, mas não dependia do resultado, já que o acesso já havia sido assegurado anteriormente.

As derrotas para o Criciúma, em 2006, e para o Figueirense, no último domingo (28), foram as únicas sofridas pelo Vitória por quatro ou mais gols de diferença na história da Série C. Dessa vez, no entanto, o acesso está em jogo. Após largar bem no quadrangular ao vencer o Paysandu, por 1x0, no Barradão, o Leão tropeçou feio e pagou o preço. É no quesito saldo de gols que o Vitória perde na tabela para o Figueirense (3 contra -3).

Tréllez marcou o gol de honra, mas Léo Artur, Wilson, Rodrigo Bassani, Gustavo Henrique e Alemão (contra) foram determinantes para a ultrapassagem da equipe catarinense. Com a derrota, o Vitória inverteu de posição com o Figueirense e agora é o 3º colocado do Grupo C.

Com seis pontos, o ABC, que venceu o Paysandu por 1x0 no sábado (27), lidera o grupo e é o único entre os oito times que disputam a Série C com 100% de aproveitamento. A equipe paraense ainda não pontuou e está em 4º lugar. Apenas os dois primeiros colocados da chave garantirão o acesso à Série B.

O Vitória não pedia por quatro gols de diferença havia quase 20 meses. A última vez tinha sido em 9 de janeiro de 2021, na 33ª rodada da Série B 2020, quando o rubro-negro foi goleado pelo América-MG, por 4x0, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Rodolfo Silva, Messias (pênalti) e Neto Berola (duas vezes) foram os responsáveis pelo placar diante da equipe treinada por Rodrigo Chagas.

A primeira derrota do técnico João Burse em 10 jogos precisa ser rapidamente superada. Afinal, o Vitória já entra em campo no domingo (4), às 17h, quando encara o ABC, no Barradão. Na fase classificatória, as equipes empataram em 2x2, em Salvador.

Reapresentação

A delegação do Vitória retorna nesta segunda-feira (29) de Santa Catarina. O elenco se reapresenta na terça-feira (30) pela manhã, na Toca do Leão, quando inicia os preparativos para o jogo contra o adversário potiguar. Serão cinco sessões de treinamentos para o técnico João Burse corrigir os erros e aprontar o time para tentar uma reabilitação diante do ABC. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Iury não está disponível. Ele vinha sendo reserva, mas substituiu Alemão na etapa final contra o Figueirense,