Goleiro César é diagnosticado com covid-19 e desfalca Vitória

O Vitória registrou seu terceiro caso de coronavírus no elenco nesta semana. Após Leocovick e Lucas Arcanjo testarem positivo para a covid-19, o goleiro César foi diagnosticado com a doença nesta sexta-feira (11). Ele passa bem e está assintomático.

César dividiu o quarto de concentração com Leocovick e Lucas Arcanjo. O goleiro chegou a fazer um teste extra no início da semana, após o diagnóstico do lateral, mas recebeu resultado negativo. Por isso, foi liberado para atuar no empate do Leão com o Cuiabá em 3x3, na última terça-feira (8), no lugar do lesionado Ronaldo. Ele também tinha sido titular no jogo anterior, na derrota por 3x2 para o Confiança.

Sem César, o Vitória terá o retorno de Ronaldo, recuperado de lesão, para o duelo contra o Cruzeiro, nesta sexta. O jogo, válido pela 28ª rodada da Série B, será às 21h30, no Barradão.