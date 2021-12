Goleiro Danilo Fernandes acerta a renovação de contrato com o Bahia

Depois de acertar a renovação do técnico Guto Ferreira, o Bahia tem encaminhada a manutenção de outra peça importante para a próxima temporada. Um dos destaques do tricolor na reta final do Brasileirão, o goleiro Danilo Fernandes vai continuar no clube em 2022. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Danilo Fernandes tem contrato de empréstimo ao Bahia apenas até o final de dezembro, mas há um acordo entre clube e jogador para um novo vínculo em definitivo. Danilo tem os direitos ligados ao Internacional, mas ficará livre do Colorado na virada do ano.

Segundo o empresário do jogador, o acordo para a renovação do goleiro havia sido costurado antes mesmo do fim do Brasileirão. Danilo Fernandes assumiu a titularidade após a chegada de Guto Ferreira e teve boas atuações no gol tricolor.

Com a renovação de Danilo, o Bahia passa a contar com quatro goleiros com contrato para 2022. Além dele, Mateus Claus, Matheus Teixeira e Douglas têm vínculo com o Esquadrão. O Último está emprestado ao Juventude e a tendência é de que não retorne à Cidade Tricolor em 2022.