Goleiro do Vitória dá camisas do clube a compatriotas do Uruguai

Recém-contratado pelo Vitória, o goleiro uruguaio Martín Rodríguez viveu um momento especial nesta quinta-feira (27). Com a seleção do seu país treinando no Barradão por causa da Copa América, ele foi o escolhido para distribuir presentes do clube para os jogadores.

Fotos divulgadas pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) em suas redes sociais mostram Martín Rodríguez dando camisas do Vitória personalizadas para os craques Cavani e Suárez e também para o técnico Óscar Tabárez.

O Uruguai treinou no estádio rubro-negro pelo segundo dia consecutivo, em preparação para as quartas de final contra o Peru, sábado (29), às 16h, na Fonte Nova.