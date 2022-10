Golpe: Idosa japonesa dá R$ 160 mil a 'astronauta russo' que 'precisava voltar à Terra'

Uma japonesa de 65 anos procurou a polícia após pagar 4,4 milhões de ienes (cerca de R$ 160 mil) a um suposto astronauta russo que dizia estar apaixonado por ela e afirmava precisar de auxílio financeiro para voltar à Terra.

A senhora conheceu o golpista em junho pelo Instagram, segundo o jornal "Yomiuri Shimbun". No perfil do golpista, ele publicava várias fotos do espaço, e na troca de mensagens, afirmava trabalhar na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas têm acesso limitado ao serviço de celular.

O golpista disse repetidamente que amava a vítima e chegou até a propor casamento. “Quero começar minha vida no Japão”, afirmou, em uma das mensagens, segundo a emissora de TV Asahi. “Dizer isso mil vezes não será suficiente, mas continuarei dizendo. Eu te amo."

Para que o relacionamento pudesse ir adiante, o "astronauta" precisaria voltar para Terra. A mulher pagou os cerca de 4,4 milhões de ienes em cinco parcelas, de 19 de agosto a 5 de setembro, acreditando que estaria custeando a viagem de volta do suposto noivo

A senhora começou a suspeitar quando os pedidos de dinheiro continuaram. Os agentes da Delegacia de Polícia de Higashiomi, na província de Shiga, investigam o caso.