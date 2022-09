Golpista conhecido como 'galã do Tinder' é preso após sete denúncias

Um homem conhecido como o "galã do Tinder", suspeito de aplicar golpes em São Paulo e em São Bernardo do Campo, foi preso nesta quarta-feira (22) após ser denunciado por sete mulheres. As informações são do g1.

Renan Augusto Gomes foi encontrado pelas equipes na Avenida Raimundo Pereira Magalhães em um carro. Para fugir, ele bateu em três veículos.

Golpes

Renan tinha diversos perfis em redes de relacionamento, entre eles Tinder, Inner, Happn, Lovoo. Ele se identificava como Augusto Keller.

Às mulheres, segundo as investigações, ele dizia que era filho de alemães e que seus pais tinham morrido em um acidente de carro. Ele chegava a assumir os namoros e conhecer os familiares das vítimas.

Depois de um tempo, começava a pedir dinheiro emprestado alegando problemas com a Receita Federal ou com bancos e depois desaparecia. Uma das vítimas relatou prejuízo de R$ 200 mil.