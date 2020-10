Gordofobia: um mal a ser combatido no dia a dia também das empresas

A gente sabe que tem muitas pessoas se vendo agora depois de um bom tempo, principalmente nas empresas que deixaram o home office. Ou então em famílias que não se viam há alguns meses, amigos e por aí vai.

E aí sempre rola aquele comentário: 'nossa, mas fulano engordou, né?'. Ou então 'olha, fulana é até bonita de rosto, mas de corpo, tá ficando bem gordinha'.

E aí tem muita gente que normaliza esse tipo de comentário, muita gente mesmo: uma pesquisa em 2017 do Ibope mostrou que a gordofobia é um fator presente na rotina de 92% da população brasileira.

Nesse podcast, falamos sobre o problema da gordofobia e como setores de recursos humanos das grandes empresas podem combatê-la no recrutamento e no ambiente de trabalho. Também falamos do papel dos meios de comunicação contra o preconceito.

Como ouvir o podcast? Escolha o seu aplicativo favorito:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Para esse podcast, ouvimos Fernanda Lima, especialista em diversidade e inclusão da TIM Brasil; Maristela Vasconcelos, funcionária da operadora de telefonia; e Naiana Ribeiro, jornalista, ativista gorda e Idealizadora da primeira revista para mulheres gordas do país.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber