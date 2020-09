Governo anuncia prorrogação do auxílio emergencial com valor de R$ 300

O pagamento do auxílio emergencial foi prorrogado por mais quatro meses, mas com o valor de R$ 300. A mudança no benefício foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (1º). "Agora resolvemos prorrogá-lo [o auxílio] por medida provisória até o final do ano. O valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do Bolsa Família. R$ 300 reais", disse o presidente.

Bolsonaro explicou porque houve mudança no valor do benefício pago. "O valor como tínhamos dizendo, R$ 600 é muito para quem paga, no caso o Brasil. Podemos dizer que não é um valor suficiente muitas vezes para todas as necessidades. Mas basicamente atende", completou.

O auxílio está sendo pago pelo governo desde abril e tem como objetivo ajudar trabalhadores informais que foram afetados pela pandemia do coronavírus. Inicialmente, seria pago em três parcelas de R$ 600, e iria até julho.

Então, o auxílio foi prorrogado por mais dois meses com o mesmo valor. Nas últimas semanas, equipes do governo passaram a discutir as mudanças que seriam aplicadas no benefício.

Antes do anúncio da prorrogação, o presidente reuniu líderes do Congresso em um café da manhã. A iniciativa de conversar com os congressistas antes de finalizar a proposta é mais um gesto de aproximação do presidente em relação ao Legislativo. O texto será enviado ao Congresso para aprovação.