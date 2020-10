Governo autoriza construção de novas escolas em Aramari e Araçás

Duas novas escolas serão construídas nas cidades de Aramari e Araças. O secretário da Educação Jerônimo Rodrigues assinou na sexta-feira (9) a ordem de serviço que permite as construções, com investimento de mais de R$ 13 milhões. Está prevista, também, para o domingo, a assinatura da ordem de serviço para a construção de nova unidade no município de Remanso.

Os prédios que atenderão as comunidades escolares dos colégios estaduais Professora Maria do Carmo Santana e de Araçás, respectivamente, contarão com salas de aula; biblioteca; laboratórios de ciências e informática; quadra poliesportiva coberta; campo de futebol; e área para atletismo.

Segundo o governo da Bahia, já foram investidos mais de R$ 157 milhões em novas escolas e ampliação e manutenção das já existentes na rede estadual este ano. 105 escolas foram de 76 cidades foram beneficiadas.

"Seguindo todos os protocolos de saúde e medidas sanitárias, continuamos o trabalho de melhoria da infraestrutura das escolas, com a perspectiva de, quando tivermos prontos para a volta às aulas, possamos ter uma estrutura mais qualificada para contribuir na aprendizagem dos estudantes", diz o secretário.

Ainda estão em construção cinco Complexos Educacionais Poliesportivos, nos municípios de Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité, São Gonçalo dos Campos, Irecê e Jequié, que, juntos, somam um investimento superior a R$ 15 milhões.