Governo baiano anuncia convocação de mais 333 professores e coordenadores

O Governo do Estado vai convocar 333 novos servidores aprovados no concurso público para a rede estadual de ensino. Ao todo, serão chamados 314 professores e 19 coordenadores pedagógicos.

Esta será a segunda convocação do certame, a ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da próxima sexta-feira (26). No primeiro chamado dos aprovados, 2.414 novos professores e 636 novos coordenadores pedagógicos foram contratados.

O anúncio do chamado foi feito pelo governador Rui Costa na tarde desta quarta-feira (24), durante transmissão do programa #PapoCorreria, nas redes sociais.

Segundo a Secretaria estadual da Educação (SEC), os convocados devem entregar a documentação exigida nos locais e período indicados no edital de convocação.

O concurso recebeu mais de 103 mil inscritos, divididos em 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), situados em Salvador e em outros 26 municípios do estado.

A classificação é separada por cargo, pelo tipo de disciplina e pelo local (NTE).