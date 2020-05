Governo convoca médicos de todo o Brasil para atuarem contra covid-19 na Bahia

O governador Rui Costa anunciou a convocação de médicos de todo o Brasil, que estejam em situação regularizada, para atuarem em unidades da rede pública de saúde estadual. A explicação sobre o projeto foi dada durante a transmissão do Papo Correria, no início da noite desta terça-feira (5).

Segundo Rui, que respondia a nova série de perguntas feitas pelos internautas sobre o combate ao coronavírus na Bahia, a convocação valerá apenas para médicos e será feito por meio de veículos nacionais de imprensa.

"Com o nosso apoio, as organizações sociais que administram as unidades de saúde vão divulgar, já nesta quarta-feira (6), em jornais de todas as partes do país, um convite destinado a médicos que estejam aptos legalmente a virem para a Bahia, com o objetivo de reforçar o exército de profissionais que lutam diretamente na guerra contra a Covid-19, em todo o território baiano. A convocação vale para médicos que já estão aqui e também para aqueles que residem em outro estado", explicou o governador.

De acordo com ele, o chamado é destinado apenas para médicos pois outras categorias de profissionais de saúde não registram, até o momento, escassez de equipe.

Ainda durante a transmissão, Rui falou que a Bahia está pensando em encontrar soluções legais para conseguir aumentar o número de médicos atuantes, caso essa primeira chamada não atraia a quantidade de trabalhadores desejada.

"Estamos fazendo essa primeira chamada para cadastro e registro desses profissionais e, ao mesmo tempo, trabalhamos para encontrar soluções legais que permitam a contratação de médicos que se formaram no exterior, mas ainda não estão com toda a documentação necessária para atuar no Brasil, por exemplo", falou.

Acompanhado do secretário da Saúde do Estado (Sesab), Fábio Vilas-Boas, o governador Rui Costa garantiu que o estado está utilizando todos os recursos possíveis para garantir tratamento dos casos mais graves da Covid-19.

“Em qualquer cidade da Bahia, utilizaremos os recursos possíveis para dar assistência aos baianos que necessitem de vagas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva [UTI], fazendo, inclusive, transferências entre municípios, caso sejam necessárias”.

Nesta terça-feira (5), o Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu a liminar que autorizava que médicos que pertencessem a grupos de risco para a covid-19 se afastassem do trabalho.