Governo da Bahia disponibiliza conta com pix para doações a vítimas das chuvas

O Governo da Bahia disponibilizou uma conta bancária para receber doações em dinheiro de quem quer ajudar as vítimas das enchentes no estado. Os recursos arrecadados serão usados para compra de itens como geladeiras e fogões para as famílias que perderam seus bens por conta das fortes chuvas que atingem várias regiões da Bahia neste fim de ano.

A conta bancária do Banco do Brasil tem como número de agência 3832-6 (setor público) e conta número 993.602-5, identificada como BA Estado Solidário. Para depósitos via PIX, os doadores devem usar o CNPJ da Sudec - Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado: 13.420.302/0001-60.

Leia mais sobre a chuva na Bahia

Polícia Civil coleta doações

Outra estratégia de solidariedade foi divulgada pela Polícia Civil, que dá início à Coleta Itinerante para recolher doações em Salvador e na Região Metropolitana.

Policiais uniformizados em viaturas padronizadas irão recolher os donativos que serão enviados pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin) para as cidades atingidas pelas chuvas. A campanha começa na quarta (29).

As pessoas poderão doar alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores, roupas e materiais de higiene pessoal e de limpeza dirigindo-se às viaturas padronizadas com policiais uniformizados, ao ouvirem um aviso sonoro.

Os donativos serão recolhidos para o Depin, localizado no edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade, que irá fazer a triagem e encaminhar para as cidades atingidas pelas chuvas. A Coleta Itinerante acontecerá no Pituba Ville, Parque Júlio César, Rua Amazonas e transversais, Loteamento Aquarius, Avenida Paulo VI e Praça Ana Lúcia Magalhães.

As doações também serão recolhidas no bairro do Costa Azul e no Itaigara, as pessoas poderão encontrar a viatura da Polícia Civil para fazer as doações, no Alto do Parque e no Alto do Itaigara. Na Graça, na Rua Humberto de Campos, Rua da Paz, Rua Oito de Dezembro e no Corredor da Vitória. Em Patamares, nos condomínio Greenville, Colinas e Parque Tropical. Em Lauro de Freitas, nos bairros de Vilas do Atlântico e Buraquinho, além do Condomínio Encontro das Águas. A ação será encerrada na quinta-feira (30).