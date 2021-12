Governo da Bahia muda 57 comandos da Polícia Militar

O governo da Bahia publicou, nesta quarta (1°), 57 mudanças em comandos da Polícia Militar em todo o estado no Diário Oficial. Do número total de modificações, nove delas ocorre em Salvador.



Teixeira de Freitas, Juazeiro, Vera Cruz, Lauro de Freitas, Paulo Afonso e Itaberaba são alguns dos municípios que tiveram modificações nos comandos da PM. Segundo a Polícia Militar, essas mudanças ocorrem rotineiramente na corporação para oxigenar a administração e promover a troca de experiências entre os gestores nas respectivas funções.



Na capital, o Tenente Coronel Adilson José de Santana deixa o cargo de coordenador II do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador e assume o cargo de subcomandante no Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador. Já o Major Kley Oliveira Menezes sai do comando da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar do Barbalho.



No Lobato, o Major Marcelo de Carvalho Souto deixa o comando da Companhia Independente de Polícia Militar do Lobato e passa a comandar a 16ª Companhia Independente de Polícia Militar no bairro do Comércio. Em Brotas, o Major Milton Luiz Cardoso Seixas assume o cargo de Comandante da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar.



O comando da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Valéria, será assumido pelo Major Joel Batista Batalha depois da exoneração do Major Valnei de Azevedo Silva, que assume o cargo de coordenador II no Comando de Operações Policiais Militares, da Polícia Militar. Também exonerado, o Major Cristiano José de Oliveira Paraíso deixa a 37ª Companhia Independente de Polícia Militar, no bairro da Liberdade, que é assumido pelo Major Vinícius Moreno de Jesus Vieira.



No interior da Bahia, o Tenente Coronel André Luís Carvalho de Melo deixa o comando do 21º Batalhão da Polícia Militar de Juazeiro e passa a comandar o Batalhão de Reforço Operacional da Polícia Militar de Salvador. Já em Juazeiro, quinta cidade mais populosa da Bahia, o Tenente Coronel Edmilton Ricardo Emanuel Marques dos Reis assume o comando do 21º Batalhão da Polícia Militar.



Em Itaberaba, o Capitão Anderson Garcia Pires sai do cargo de comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar e assume o cargo de coordenador II no Comando de Policiamento da Região da Chapada. Na mesma cidade, o primeiro Tenente Felipe Braz Martins Oliveira deixa o cargo de comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar.



O Capitão David Moura Ribeiro será exonerado do cargo de Subcomandante da Companhia Independente de Polícia Militar de Itapetinga e o Capitão Valmari Santos Nogueira Júnior, também exonerado, deixa o cargo de Subcomandante da Companhia Independente de Polícia Militar de Brumado.



Regiões e batalhões especiais



O Coronel Nilton Paixão Silva Santos deixa o Comando de Policiamento da Região Leste e assume o cargo de ouvidor na Ouvidoria da Polícia Militar. Já o Coronel Paulo Sérgio Simões Ribeiro assume o cargo de Comandante de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador.



O comando de Policiamento Regional da Capital é assumido pelo Coronel Paulo Luiz dos Santos Cunha, que será exonerado do comando do Batalhão de Reforço Operacional da Polícia Militar. Já o Tenente Coronel Daniel da Silva Santos Júnior deixa o Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador e assume o cargo de diretor adjunto do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças.



Ainda em Praças, o Coronel Saulo Roberto Costa dos Santos sai do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador e assume o cargo de diretor de ensino do Centro de Formação e Aperfeiçoamento do município.



É possível conferir a lista completa com as mudanças nos comandos da Polícia Militar na edição desta quarta do Diário Oficial.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo