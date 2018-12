Governo diz que autorizou loja e adereços do Bahia na Fonte Nova

O governo do Estado da Bahia confirmou que deu anuência para a padronização da Fonte Nova com cores e adereços do Bahia, clube que tem contrato com a arena e que manda as suas partidas no local. Além da nova identidade visual, inaugurada em setembro deste ano, o tricolor foi autorizado a construir uma loja na área externa do estádio e terá também um museu no equipamento.

Em contato com o CORREIO, a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) informou que a autorização respeita as cláusulas contratuais e que a utilização dos espaços não é de exclusividade do Bahia, podendo ser disponibilizada no mesmo formato para outros clubes.



Loja do Bahia foi construída na área externa da Fonte Nova e teve anuência das partes envolvidas (Foto: Divulgação/EC Bahia)

"Em observância das disposições do Contrato de PPP nº 02/2010, informamos que o Estado da Bahia, após exames técnicos e jurídicos, emitiu autorização que versou exclusivamente sobre a possibilidade de instalação de unidades de atendimento do Esporte Clube Bahia nas dependências do estádio da Arena Fonte Nova. Tal autorização respeitou a disciplina das comunicações contratuais, na forma prevista na cláusula 39.1 – Comunicações e Notificações entre as Partes", diz trecho do comunicado.

Ainda de acordo com o Governo do Estado, qualquer instituição esportiva que quiser manter relacionamento com a Fonte Nova terá o mesmo tratamento que o Bahia, passando por análise de proposta, consulta jurídica e parecer atestando a conveniência e oportunidade.

Polêmica na Justiça

A polêmica sobre a forma como o Bahia utiliza a Arena Fonte Nova teve início na última semana e esquentou a rivalidade entre a dupla Ba-Vi. Inicialmente, através de declarações do ex-presidente do Vitória (e pré-candidato já em campanha para as eleições do clube em 2019) Paulo Carneiro questionando a legalidade do contrato entre Bahia e Arena Fonte Nova devido à construção de uma loja do rival na arena e à identidade visual com menção ao tricolor nos vestiários e arquibancadas.

Na semana passada, pelo mesmo motivo, o ex-conselheiro rubro-negro Juarez Dourado Wanderley ajuizou uma ação popular tendo como réus o Estado da Bahia, o consórcio Fonte Nova Negócios e Participações e o Esporte Clube Bahia.

Na última segunda-feira (10), o Vitória, através do vice-presidente Chico Salles, afirmou que vai manter entendimentos com a Fonte Nova para que o Leão possa mandar os seus jogos no estádio em 2019.

"Estamos conversando com a arena para definir qual modelo vamos utilizar. Se vamos jogar todas as partidas do ano na arena ou se vamos atuar em apenas algumas rodadas. Em verdade, a arena não vem sendo utilizada pelo Vitória com frequência nos últimos anos, algo que necessariamente será diferente em 2019. Primeiro, porque precisamos mais do apoio da nossa torcida e precisamos de recursos", explicou Salles.