Governo do estado entrega obras com investimento de R$ 4 milhões no Subúrbio

Um conjunto de intervenções no Subúrbio Ferroviário de Salvador foi entregue na manhã desta segunda-feira (13) pelo Governo do Estado. As intervenções em Nova Constituinte, no bairro de Periperi, e na Rua Chile, em Plataforma. O governador Rui Costa esteve na região esta manhã para uma última vistoria.

Primeiro, o governador foi até Nova Constituinte, em Periperi, onde foram entregues uma praça com parquinho infantil e outros equipamentos, uma quadra poliesportiva e o Centro Comunitário Arnaldo Anselmo de Oliveira. As intervenções receberam investimento de R$ 2,6 milhões e integram o projeto de Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

"Temos feito um investimento alto em várias obras aqui nessa região, em diversas áreas. São intervenções de urbanização, como esta entregue hoje, além da obra do VLT, da maternidade Batista Caribé, da Policlínica, que já está em fase final, e seguimos batalhado por esta região de Salvador, que por muitas décadas foi esquecida", destacou o governador.

Segundo o diretor de Habitação da Conder, Maurício Mathias, o Centro Comunitário será multifuncional e, além da rádio comunitária instalada no espaço, serão oferecidos cursos à população. “No Centro será realizado uma série de atividades que fazem parte do projeto social da Conder e, assim que este cenário de pandemia se encerre, serão oferecidos cursos de capacitação aos moradores. A rádio comunitária também faz parte do nosso projeto para promover a integração da comunidade”, explicou.

Já na Rua Chile, no bairro de Plataforma, foi entregue a obra de contenção de encosta em uma área de 4,7mil metros quadrados, com utilização das técnicas de retaludamento e solo grampeado. A contenção beneficia diretamente cerca de 2 mil moradores. Para a execução da obra foi invetido recurso da ordem de R$ 1,5 milhão.